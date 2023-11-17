Песков раскрыл, почему Путин до сих пор не присвоил Лукашенко полковника

Песков: у Путина нет полномочий присваивать звание полковника другим президентам

18 ноября 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что подобные полномочия не предусмотренны российскими законами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за отсутствия полномочий президент России Владимир Путин не может присвоить белорусскому лидеру Александру Лукашенко звание полковника. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Путин не может присвоить звание полковника президенту другой страны. Не предусматривается законом», — сказал Песков во время общения с журналистами, передают РИА Новости. В прошлом году Лукашенко заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, что Путин обещал ему присвоить звание полковника. Президент Белоруссии заявил, что служил в армии СССР, поэтому хочет воинское звание полковника российской или советской армии.

Из-за отсутствия полномочий президент России Владимир Путин не может присвоить белорусскому лидеру Александру Лукашенко звание полковника. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Путин не может присвоить звание полковника президенту другой страны. Не предусматривается законом», — сказал Песков во время общения с журналистами, передают РИА Новости. В прошлом году Лукашенко заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, что Путин обещал ему присвоить звание полковника. Президент Белоруссии заявил, что служил в армии СССР, поэтому хочет воинское звание полковника российской или советской армии.