Песков раскрыл, почему Путин до сих пор не присвоил Лукашенко полковника

Песков заявил, что подобные полномочия не предусмотренны российскими законами
Из-за отсутствия полномочий президент России Владимир Путин не может присвоить белорусскому лидеру Александру Лукашенко звание полковника. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Путин не может присвоить звание полковника президенту другой страны. Не предусматривается законом», — сказал Песков во время общения с журналистами, передают РИА Новости.
В прошлом году Лукашенко заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, что Путин обещал ему присвоить звание полковника. Президент Белоруссии заявил, что служил в армии СССР, поэтому хочет воинское звание полковника российской или советской армии.
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