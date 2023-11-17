17 ноября 2023

Песков раскрыл, почему Путин до сих пор не присвоил Лукашенко полковника

Песков: у Путина нет полномочий присваивать звание полковника другим президентам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что подобные полномочия не предусмотренны российскими законами Фото:

Из-за отсутствия полномочий президент России Владимир Путин не может присвоить белорусскому лидеру Александру Лукашенко звание полковника. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Путин не может присвоить звание полковника президенту другой страны. Не предусматривается законом», — сказал Песков во время общения с журналистами, передают РИА Новости.

В прошлом году Лукашенко заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, что Путин обещал ему присвоить звание полковника. Президент Белоруссии заявил, что служил в армии СССР, поэтому хочет воинское звание полковника российской или советской армии.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за отсутствия полномочий президент России Владимир Путин не может присвоить белорусскому лидеру Александру Лукашенко звание полковника. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Путин не может присвоить звание полковника президенту другой страны. Не предусматривается законом», — сказал Песков во время общения с журналистами, передают РИА Новости. В прошлом году Лукашенко заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, что Путин обещал ему присвоить звание полковника. Президент Белоруссии заявил, что служил в армии СССР, поэтому хочет воинское звание полковника российской или советской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...