Лукашенко захотел стать полковником советской армии

Александр Лукашенко захотел новое звание Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет стать полковником российской или советской армии. Об этом он заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву

«Я подполковник по званию. Путин полковник, обещал мне [звание] полковника российской армии присвоить, до сих пор не присвоил. Пообещал — делай», — сказал Лукашенко. Видео опубликовано в telegram-канале Соловьева.

Соловьев обратил внимание, что Лукашенко не служил в российской армии. Лидер Белоруссии заявил, что служил в советской армии. «Тогда пусть Путин присвоит мне звание полковника советской армии», — высказался Лукашенко.

Россия и Белоруссия проведут совместные военные учения с 10 по 20 февраля. РФ уже перебросила зенитный ракетный комплекс С-400 в Белоруссию, рассказали в Минобороны России. Минск готов купить у РФ военную технику, которая будет задействована в учениях, цитируют «Народные новости» Лукашенко.