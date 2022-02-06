Лукашенко захотел стать полковником советской армии

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Лукашенко, лукашенко александр
Александр Лукашенко захотел новое звание Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет стать полковником российской или советской армии. Об этом он заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву

«Я подполковник по званию. Путин полковник, обещал мне [звание] полковника российской армии присвоить, до сих пор не присвоил. Пообещал — делай», — сказал Лукашенко. Видео опубликовано в telegram-канале Соловьева.

Соловьев обратил внимание, что Лукашенко не служил в российской армии. Лидер Белоруссии заявил, что служил в советской армии. «Тогда пусть Путин присвоит мне звание полковника советской армии», — высказался Лукашенко.

Россия и Белоруссия проведут совместные военные учения с 10 по 20 февраля. РФ уже перебросила зенитный ракетный комплекс С-400 в Белоруссию, рассказали в Минобороны России. Минск готов купить у РФ военную технику, которая будет задействована в учениях, цитируют «Народные новости» Лукашенко.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет стать полковником российской или советской армии. Об этом он заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву «Я подполковник по званию. Путин полковник, обещал мне [звание] полковника российской армии присвоить, до сих пор не присвоил. Пообещал — делай», — сказал Лукашенко. Видео опубликовано в telegram-канале Соловьева. Соловьев обратил внимание, что Лукашенко не служил в российской армии. Лидер Белоруссии заявил, что служил в советской армии. «Тогда пусть Путин присвоит мне звание полковника советской армии», — высказался Лукашенко. Россия и Белоруссия проведут совместные военные учения с 10 по 20 февраля. РФ уже перебросила зенитный ракетный комплекс С-400 в Белоруссию, рассказали в Минобороны России. Минск готов купить у РФ военную технику, которая будет задействована в учениях, цитируют «Народные новости» Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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