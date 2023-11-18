18 ноября 2023
17 ноября 2023

В Березниках мужчина избил 11-летнего мальчика в магазине и скрылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок получил серьезные ушибы и сейчас находится в больнице, рассказала мама Фото:

В Березниках (Пермский край) мужчина избил 11-летнего ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в местном магазине «Магнит», рассказал мама потерпевшего.

«Сегодня (18 ноября — прим. URA.RU) в 17:30 в магазине „Магнит“ на Свердлова, 138 неизвестный мужчина избил моего 11-летнего сына. Он уехал на автомобиле Lada Priora», — слова мамы пострадавшего приводит издание perm.aif.ru.

Мальчик сейчас находится в больнице. Его семья просит оказать посильное содействие и сообщить любую информацию о случившемся.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по региону. Ответ ожидается.

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В Березниках (Пермский край) мужчина избил 11-летнего ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в местном магазине «Магнит», рассказал мама потерпевшего. «Сегодня (18 ноября — прим. URA.RU) в 17:30 в магазине „Магнит“ на Свердлова, 138 неизвестный мужчина избил моего 11-летнего сына. Он уехал на автомобиле Lada Priora», — слова мамы пострадавшего приводит издание perm.aif.ru. Мальчик сейчас находится в больнице. Его семья просит оказать посильное содействие и сообщить любую информацию о случившемся. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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