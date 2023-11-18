В Березниках мужчина избил 11-летнего мальчика в магазине и скрылся

Ребенок получил серьезные ушибы и сейчас находится в больнице, рассказала мама
В Березниках (Пермский край) мужчина избил 11-летнего ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в местном магазине «Магнит», рассказал мама потерпевшего.
«Сегодня (18 ноября — прим. URA.RU) в 17:30 в магазине „Магнит“ на Свердлова, 138 неизвестный мужчина избил моего 11-летнего сына. Он уехал на автомобиле Lada Priora», — слова мамы пострадавшего приводит издание perm.aif.ru.
Мальчик сейчас находится в больнице. Его семья просит оказать посильное содействие и сообщить любую информацию о случившемся.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по региону. Ответ ожидается.
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