Агрохолдинг пермского миллиардера отстоял субсидию у краевых властей в суде

Пермские власти не смогли обжаловать выдачу субсидии ООО «Русь»

20 ноября 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Суд не удовлетворил жалобу властей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерству агропромышленного комплекса Пермского края не удалось отнять право на субсидию у агрохолдинга «Русь», который принадлежит пермскому миллиардеру Александру Репину. Суд отклонил жалобу министерства и подтвердил, что агрохолдинг может получить от краевых властей сумму в размере 15,6 млн рублей. «Оставить жалобу Министерства агропромышленного комплекса Пермского края без удовлетворения. Судебное заседание по делу завершено 20 ноября 2023 года», — сообщается в картотеке суда. Агрохолдинг подавал заявку на получение субсидии в размере 15,6 млн рублей в июне 2022 года. Но Минагро отказали в выдаче денег, так как у ООО «Русь» накопились долги перед налоговой на сумму более 300 тысяч рублей. Агрохолдинг оспорил это решение в краевом арбитражном суде. Суд встал на строну предприятия и признал отказ властей в выделении средств недействительным. Но краевые власти подали жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Министерству агропромышленного комплекса Пермского края не удалось отнять право на субсидию у агрохолдинга «Русь», который принадлежит пермскому миллиардеру Александру Репину. Суд отклонил жалобу министерства и подтвердил, что агрохолдинг может получить от краевых властей сумму в размере 15,6 млн рублей. «Оставить жалобу Министерства агропромышленного комплекса Пермского края без удовлетворения. Судебное заседание по делу завершено 20 ноября 2023 года», — сообщается в картотеке суда. Агрохолдинг подавал заявку на получение субсидии в размере 15,6 млн рублей в июне 2022 года. Но Минагро отказали в выдаче денег, так как у ООО «Русь» накопились долги перед налоговой на сумму более 300 тысяч рублей. Агрохолдинг оспорил это решение в краевом арбитражном суде. Суд встал на строну предприятия и признал отказ властей в выделении средств недействительным. Но краевые власти подали жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.