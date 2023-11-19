19 ноября 2023

Агрохолдинг пермского миллиардера отстоял субсидию у краевых властей в суде

Пермские власти не смогли обжаловать выдачу субсидии ООО «Русь»
© Служба новостей «URA.RU»
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Молочная ферма ООО «Ударник». Екатеринбург, корова, коровник, животноводство, молочная ферма ударник
Суд не удовлетворил жалобу властей Фото:

Министерству агропромышленного комплекса Пермского края не удалось отнять право на субсидию у агрохолдинга «Русь», который принадлежит пермскому миллиардеру Александру Репину. Суд отклонил жалобу министерства и подтвердил, что агрохолдинг может получить от краевых властей сумму в размере 15,6 млн рублей.

«Оставить жалобу Министерства агропромышленного комплекса Пермского края без удовлетворения. Судебное заседание по делу завершено 20 ноября 2023 года», — сообщается в картотеке суда.

Агрохолдинг подавал заявку на получение субсидии в размере 15,6 млн рублей в июне 2022 года. Но Минагро отказали в выдаче денег, так как у ООО «Русь» накопились долги перед налоговой на сумму более 300 тысяч рублей. Агрохолдинг оспорил это решение в краевом арбитражном суде. Суд встал на строну предприятия и признал отказ властей в выделении средств недействительным. Но краевые власти подали жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

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Министерству агропромышленного комплекса Пермского края не удалось отнять право на субсидию у агрохолдинга «Русь», который принадлежит пермскому миллиардеру Александру Репину. Суд отклонил жалобу министерства и подтвердил, что агрохолдинг может получить от краевых властей сумму в размере 15,6 млн рублей. «Оставить жалобу Министерства агропромышленного комплекса Пермского края без удовлетворения. Судебное заседание по делу завершено 20 ноября 2023 года», — сообщается в картотеке суда. Агрохолдинг подавал заявку на получение субсидии в размере 15,6 млн рублей в июне 2022 года. Но Минагро отказали в выдаче денег, так как у ООО «Русь» накопились долги перед налоговой на сумму более 300 тысяч рублей. Агрохолдинг оспорил это решение в краевом арбитражном суде. Суд встал на строну предприятия и признал отказ властей в выделении средств недействительным. Но краевые власти подали жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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