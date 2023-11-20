Россия наказала Молдавию за преследование СМИ

Россия выразила протест Молдавии и запретила въезд ряду официальных лиц
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Виды Москвы, министерство иностранных дел рф, голубь, мид рф, сталинская высотка
МИД РФ выразил протест послу Молдавии Фото:

Министерство иностранных дел РФ выразило протест молдавской стороне из-за преследования русскоязычных СМИ. В качестве наказания Россия закрыла въезд в страну ряду официальных лиц республики.

«Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ. В качестве асимметричной меры закрыт въезд в РФ ряду официальных лиц Республики Молдова», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. Полномочный посол Республики Молдова в РФ Лилиан Дарий был вызван в ведомство.

Ранее власти Молдавии заблокировали на своей территории 22 русскоязычных СМИ. Под запрет попали сайты 1tv.ru, ntv.ru, rt.com, vesti.ru и другие. В МИД РФ назвали эти действия откровенно враждебными.

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Министерство иностранных дел РФ выразило протест молдавской стороне из-за преследования русскоязычных СМИ. В качестве наказания Россия закрыла въезд в страну ряду официальных лиц республики. «Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ. В качестве асимметричной меры закрыт въезд в РФ ряду официальных лиц Республики Молдова», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. Полномочный посол Республики Молдова в РФ Лилиан Дарий был вызван в ведомство. Ранее власти Молдавии заблокировали на своей территории 22 русскоязычных СМИ. Под запрет попали сайты 1tv.ru, ntv.ru, rt.com, vesti.ru и другие. В МИД РФ назвали эти действия откровенно враждебными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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