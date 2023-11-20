Политика Россия наказала Молдавию за преследование СМИ Россия выразила протест Молдавии и запретила въезд ряду официальных лиц 20 ноября 2023 в 21:45 Размер текста - 17 + МИД РФ выразил протест послу Молдавии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство иностранных дел РФ выразило протест молдавской стороне из-за преследования русскоязычных СМИ. В качестве наказания Россия закрыла въезд в страну ряду официальных лиц республики. «Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ. В качестве асимметричной меры закрыт въезд в РФ ряду официальных лиц Республики Молдова», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. Полномочный посол Республики Молдова в РФ Лилиан Дарий был вызван в ведомство. Ранее власти Молдавии заблокировали на своей территории 22 русскоязычных СМИ. Под запрет попали сайты 1tv.ru, ntv.ru, rt.com, vesti.ru и другие. В МИД РФ назвали эти действия откровенно враждебными. Министерство иностранных дел РФ выразило протест молдавской стороне из-за преследования русскоязычных СМИ. В качестве наказания Россия закрыла въезд в страну ряду официальных лиц республики. «Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ. В качестве асимметричной меры закрыт въезд в РФ ряду официальных лиц Республики Молдова», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. Полномочный посол Республики Молдова в РФ Лилиан Дарий был вызван в ведомство. Ранее власти Молдавии заблокировали на своей территории 22 русскоязычных СМИ. Под запрет попали сайты 1tv.ru, ntv.ru, rt.com, vesti.ru и другие. В МИД РФ назвали эти действия откровенно враждебными. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям