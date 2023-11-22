В Челябинской области с начала года скончалось 24 младенца

Ирина Гехт призвала помогать матерям растить детей, чтобы избежать трагедии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с начала 2023 года скончалось 24 младенца в возрасте до семи дней. Как сообщила первый вице-губернатор области Ирина Гехт в социальных сетях, по сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос.

«С начала 2023 года в Челябинской области погибли 24 младенца в возрасте до семи дней. За аналогичный период прошлого года показатель по ранней неонатальной смертности был ниже — 19 случаев. В целом же в регионе за девять месяцев 2023 года погибли 95 детей в возрасте до года (за тот же период в 2022 году — 96 детей)», — сообщила Гехт в своем telegram-канале.

Также она рассказала о трагичной истории из Златоуста, где 22 ноября родители нашли своего малыша мертвым. Как отметила Гехт, следователи не исключают криминальный характер смерти. Однако чаще всего младенцы умирают по другим причинам.

«Чаще гибель наступает по другим причинам — в том числе, из-за тяжелой асфиксии и нарушения дыхания. Тревожит рост числа смертей младенцев на дому, когда ребенок находится в одной кровати со взрослыми. Большое горе — потерять ребенка по собственной неосмотрительности», — написала Гехт.