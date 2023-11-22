Компания Андрея Козицына будет готовить еду на «Екатеринбург Арене»

Помещения на стадионе займут временно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Компания «Правильный обед» (50% принадлежит бизнесмену Андрею Козицыну) запустит пищевое производство на «Екатеринбург Арена». Фирма выиграла торги, которые проводил Фонд имущества Свердловской области.

«Правильный обед» будет арендовать помещения площадью 485 квадратных метров на первом и втором этажах в секторе А, где располагаются комната персонала, гардероб, кладовая сухих продуктов, овощной, мясной, рыбный, горячий и холодный цеха, сервизная. Платить за это будут ежегодно около 259,9 тысяч рублей, указано в итогах торгов.

Как сообщает 66.RU со ссылкой на совладельца фирмы Юлию Багмут, занять помещения на стадионе решили из-за того, что пока компании не хватает собственных производственных мощностей. Продукты планируют поставлять на полки магазинов и во внутренние сети, на фудкорте ее встретить не получиться.