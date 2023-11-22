Бастрыкин поручил проверить нападение на челябинских медиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин хочет разобраться в нападении на челябинских медиков Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить нападение на челябинских медиков в момент оказания помощи пациенту, вызвавшему их на дом. Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале.

«В социальных медиа размещена публикация, в которой сообщается, что в Челябинске местные жители в квартире одного из домов Ленинского района совершили противоправные действия в отношении медицинских работников, прибывших на вызов для оказания помощи», — говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего квалифицированы по статье хулиганство.

Сейчас по данному факту проводятся следственные действия. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено доложить о ходе следствия главе ведомства Александру Бастрыкину.

Драка между медиками скорой медицинской помощи и родственниками пациента произошла 20 ноября. По версии Минздрава региона, пациент находился в опасном состоянии и мог причинить вред себе и окружающим, поэтому сотрудник скорой помощи был вынужден его зафиксировать и удерживать, чтобы оказать необходимую помощь. Родственники не верно истолковали его действия. Представители экстренной службы обратились в полицию из-за попыток напасть на бригаду во время исполнениями ими служебных обязанностей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить нападение на челябинских медиков в момент оказания помощи пациенту, вызвавшему их на дом. Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале. «В социальных медиа размещена публикация, в которой сообщается, что в Челябинске местные жители в квартире одного из домов Ленинского района совершили противоправные действия в отношении медицинских работников, прибывших на вызов для оказания помощи», — говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего квалифицированы по статье хулиганство. Сейчас по данному факту проводятся следственные действия. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено доложить о ходе следствия главе ведомства Александру Бастрыкину. Драка между медиками скорой медицинской помощи и родственниками пациента произошла 20 ноября. По версии Минздрава региона, пациент находился в опасном состоянии и мог причинить вред себе и окружающим, поэтому сотрудник скорой помощи был вынужден его зафиксировать и удерживать, чтобы оказать необходимую помощь. Родственники не верно истолковали его действия. Представители экстренной службы обратились в полицию из-за попыток напасть на бригаду во время исполнениями ими служебных обязанностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...