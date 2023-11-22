Бастрыкин поручил проверить нападение на челябинских медиков

22 ноября 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

Бастрыкин хочет разобраться в нападении на челябинских медиков Фото: Следственный комитет РФ Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить нападение на челябинских медиков в момент оказания помощи пациенту, вызвавшему их на дом. Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале. «В социальных медиа размещена публикация, в которой сообщается, что в Челябинске местные жители в квартире одного из домов Ленинского района совершили противоправные действия в отношении медицинских работников, прибывших на вызов для оказания помощи», — говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего квалифицированы по статье хулиганство. Сейчас по данному факту проводятся следственные действия. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено доложить о ходе следствия главе ведомства Александру Бастрыкину. Драка между медиками скорой медицинской помощи и родственниками пациента произошла 20 ноября. По версии Минздрава региона, пациент находился в опасном состоянии и мог причинить вред себе и окружающим, поэтому сотрудник скорой помощи был вынужден его зафиксировать и удерживать, чтобы оказать необходимую помощь. Родственники не верно истолковали его действия. Представители экстренной службы обратились в полицию из-за попыток напасть на бригаду во время исполнениями ими служебных обязанностей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить нападение на челябинских медиков в момент оказания помощи пациенту, вызвавшему их на дом. Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале. «В социальных медиа размещена публикация, в которой сообщается, что в Челябинске местные жители в квартире одного из домов Ленинского района совершили противоправные действия в отношении медицинских работников, прибывших на вызов для оказания помощи», — говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего квалифицированы по статье хулиганство. Сейчас по данному факту проводятся следственные действия. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено доложить о ходе следствия главе ведомства Александру Бастрыкину. Драка между медиками скорой медицинской помощи и родственниками пациента произошла 20 ноября. По версии Минздрава региона, пациент находился в опасном состоянии и мог причинить вред себе и окружающим, поэтому сотрудник скорой помощи был вынужден его зафиксировать и удерживать, чтобы оказать необходимую помощь. Родственники не верно истолковали его действия. Представители экстренной службы обратились в полицию из-за попыток напасть на бригаду во время исполнениями ими служебных обязанностей.