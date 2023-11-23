В пермских ТРЦ снизили цены до 90% в честь «Черной пятницы»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всемирный День шопинга. Екатеринбург, скидки, распродажа, sale, шопинг, черная пятница
У каждого отдела свои условия предоставления скидок Фото:

В торгово-развлекательных центрах Перми снизили цены на товары до 90%. Скидки приурочены к «Черной пятнице», которой называют крупную распродажу года. Информацию об этом рассказали в пресс-службах ТРЦ.

«С 24 по 26 ноября в торгово-развлекательном центре „Планета“ гостей ждут скидки до 70%, интерактивные зоны, развлечения и подарки. В центральном атриуме 25 ноября с 14:00 до 18:00 гости смогут бесплатно получить кофе, сладкую вату и мороженое. Также состоится мастер-класс по росписи шопперов. 26 ноября в 15:00 начнется развлекательная программа с выступлением кавер-группы „Метео“, модными показами и конкурсами», — сообщили в пресс-службе ТРЦ «Планета».

Товары с еще большими скидками предлагают в ТРК «СпешиLove». Мебель и товары для дома здесь распродают с дисконтом от 45% до 90%. Магазины одежды и обуви уменьшили цены в диапазоне от 20% до 70%, говорится в социальных сетях ТРК. Чуть поменьше скидки в ТРК «Семья»: здесь на 80% снижены цены на ювелирные украшения в «Sunlight» и до 70% — на косметику в «Organic shop». Скидки на одежду и обувь — от 20% до 50%, а кинотеатр «Синема парк» продает билеты за полцены, сказано в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте».

В ТРЦ «iMall Эспланада» отдел нижнего белья «Индефини» и салон кожи и меха «Imperia fur» объявили о снижении цен до 70%. Остальные отделы одежды и обуви готовы предоставить покупателям скидки от 20% до 50%. Также 24 ноября в ТРЦ всем будут бесплатно делать аквагрим, сообщается в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В торгово-развлекательных центрах Перми снизили цены на товары до 90%. Скидки приурочены к «Черной пятнице», которой называют крупную распродажу года. Информацию об этом рассказали в пресс-службах ТРЦ. «С 24 по 26 ноября в торгово-развлекательном центре „Планета“ гостей ждут скидки до 70%, интерактивные зоны, развлечения и подарки. В центральном атриуме 25 ноября с 14:00 до 18:00 гости смогут бесплатно получить кофе, сладкую вату и мороженое. Также состоится мастер-класс по росписи шопперов. 26 ноября в 15:00 начнется развлекательная программа с выступлением кавер-группы „Метео“, модными показами и конкурсами», — сообщили в пресс-службе ТРЦ «Планета». Товары с еще большими скидками предлагают в ТРК «СпешиLove». Мебель и товары для дома здесь распродают с дисконтом от 45% до 90%. Магазины одежды и обуви уменьшили цены в диапазоне от 20% до 70%, говорится в социальных сетях ТРК. Чуть поменьше скидки в ТРК «Семья»: здесь на 80% снижены цены на ювелирные украшения в «Sunlight» и до 70% — на косметику в «Organic shop». Скидки на одежду и обувь — от 20% до 50%, а кинотеатр «Синема парк» продает билеты за полцены, сказано в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте». В ТРЦ «iMall Эспланада» отдел нижнего белья «Индефини» и салон кожи и меха «Imperia fur» объявили о снижении цен до 70%. Остальные отделы одежды и обуви готовы предоставить покупателям скидки от 20% до 50%. Также 24 ноября в ТРЦ всем будут бесплатно делать аквагрим, сообщается в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...