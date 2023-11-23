В пермских ТРЦ снизили цены до 90% в честь «Черной пятницы»

У каждого отдела свои условия предоставления скидок Фото: Размик Закарян © URA.RU

В торгово-развлекательных центрах Перми снизили цены на товары до 90%. Скидки приурочены к «Черной пятнице», которой называют крупную распродажу года. Информацию об этом рассказали в пресс-службах ТРЦ.

«С 24 по 26 ноября в торгово-развлекательном центре „Планета“ гостей ждут скидки до 70%, интерактивные зоны, развлечения и подарки. В центральном атриуме 25 ноября с 14:00 до 18:00 гости смогут бесплатно получить кофе, сладкую вату и мороженое. Также состоится мастер-класс по росписи шопперов. 26 ноября в 15:00 начнется развлекательная программа с выступлением кавер-группы „Метео“, модными показами и конкурсами», — сообщили в пресс-службе ТРЦ «Планета».

Товары с еще большими скидками предлагают в ТРК «СпешиLove». Мебель и товары для дома здесь распродают с дисконтом от 45% до 90%. Магазины одежды и обуви уменьшили цены в диапазоне от 20% до 70%, говорится в социальных сетях ТРК. Чуть поменьше скидки в ТРК «Семья»: здесь на 80% снижены цены на ювелирные украшения в «Sunlight» и до 70% — на косметику в «Organic shop». Скидки на одежду и обувь — от 20% до 50%, а кинотеатр «Синема парк» продает билеты за полцены, сказано в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте».

В ТРЦ «iMall Эспланада» отдел нижнего белья «Индефини» и салон кожи и меха «Imperia fur» объявили о снижении цен до 70%. Остальные отделы одежды и обуви готовы предоставить покупателям скидки от 20% до 50%. Также 24 ноября в ТРЦ всем будут бесплатно делать аквагрим, сообщается в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».