МЧС предупредили пермяков о изморози и гололедице

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Гололед. Курган , снег, лед, погода, гололед, зима
Из-за гололеда возможны аварии на системах ЖКХ и ДТП на дорогах Фото:

В Пермском крае в пятницу 24 ноября ожидаются гололедно-изморозевые отложения. Об этом жителей региона предупредили на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“ днем 24 ноября в отдельных районах Пермского края ожидаются гололедно-изморозевые отложения», — говорится на сайте. Из-за неблагоприятных погодных условий возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы на дорогах и ДТП.

В связи с погодными условиями МЧС рекомендует не парковаться рядом с линиями электропередач и различными конструкциями, соблюдать скоростной режим на авто, а пешеходам аккуратно передвигаться по улице. Ранее из-за сильного снегопада в регионе ограничивали движение для грузового транспорта.

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В Пермском крае в пятницу 24 ноября ожидаются гололедно-изморозевые отложения. Об этом жителей региона предупредили на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. «По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“ днем 24 ноября в отдельных районах Пермского края ожидаются гололедно-изморозевые отложения», — говорится на сайте. Из-за неблагоприятных погодных условий возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы на дорогах и ДТП. В связи с погодными условиями МЧС рекомендует не парковаться рядом с линиями электропередач и различными конструкциями, соблюдать скоростной режим на авто, а пешеходам аккуратно передвигаться по улице. Ранее из-за сильного снегопада в регионе ограничивали движение для грузового транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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