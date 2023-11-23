Пермский аэропорт эвакуируют из-за посылки с предметами, похожими на гранаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
300-лет городу. Пермь, аэропорт, большое савино, рассвет в аэропорту
Аэропорт Перми экстренно эвакуируют Фото:

Аэропорт Перми «Большое Савино» эвакуирует весь персонал и пассажиров из-за обнаружения предметов, похожих на боеприпасы. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Аэропорт Перми эвакуируют из-за подозрительной посылки — в ней обнаружили предметы, которые очень похожи на гранаты», — сообщает telegram-канал. Боеприпасы в мешке удалось обнаружить с помощью интроскопа.

Сотрудников грузового комплекса уже вывели из здания. На место отправили специалистов по взрывчатке.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорт Перми «Большое Савино» эвакуирует весь персонал и пассажиров из-за обнаружения предметов, похожих на боеприпасы. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Аэропорт Перми эвакуируют из-за подозрительной посылки — в ней обнаружили предметы, которые очень похожи на гранаты», — сообщает telegram-канал. Боеприпасы в мешке удалось обнаружить с помощью интроскопа. Сотрудников грузового комплекса уже вывели из здания. На место отправили специалистов по взрывчатке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...