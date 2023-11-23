Пермский аэропорт эвакуируют из-за посылки с предметами, похожими на гранаты

Аэропорт Перми экстренно эвакуируют
Аэропорт Перми «Большое Савино» эвакуирует весь персонал и пассажиров из-за обнаружения предметов, похожих на боеприпасы. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Аэропорт Перми эвакуируют из-за подозрительной посылки — в ней обнаружили предметы, которые очень похожи на гранаты», — сообщает telegram-канал. Боеприпасы в мешке удалось обнаружить с помощью интроскопа.
Сотрудников грузового комплекса уже вывели из здания. На место отправили специалистов по взрывчатке.
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