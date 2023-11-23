Пермский аэропорт эвакуируют из-за посылки с предметами, похожими на гранаты

23 ноября 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

Аэропорт Перми экстренно эвакуируют Фото: Сергей Русанов © URA.RU Аэропорт Перми «Большое Савино» эвакуирует весь персонал и пассажиров из-за обнаружения предметов, похожих на боеприпасы. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Аэропорт Перми эвакуируют из-за подозрительной посылки — в ней обнаружили предметы, которые очень похожи на гранаты», — сообщает telegram-канал. Боеприпасы в мешке удалось обнаружить с помощью интроскопа. Сотрудников грузового комплекса уже вывели из здания. На место отправили специалистов по взрывчатке.

Аэропорт Перми «Большое Савино» эвакуирует весь персонал и пассажиров из-за обнаружения предметов, похожих на боеприпасы. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Аэропорт Перми эвакуируют из-за подозрительной посылки — в ней обнаружили предметы, которые очень похожи на гранаты», — сообщает telegram-канал. Боеприпасы в мешке удалось обнаружить с помощью интроскопа. Сотрудников грузового комплекса уже вывели из здания. На место отправили специалистов по взрывчатке.