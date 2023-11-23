Четверо свердловчан госпитализированы в результате ДТП на Полевском тракте

На трассе Полевской — Екатеринбург вечером 23 ноября столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП четыре человека госпитализированы, трое из них в реанимации. Информацией о состоянии пострадавших поделилось Министерство здравоохранения Свердловской области.
«В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали четыре человека <…> Трое пациентов находятся в реанимации, один человек госпитализирован в травматологическое отделение», — говорится в telegram-канале ведомства. Пострадавшие находятся в Полевской центральной городской больнице.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
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