23 ноября 2023

Следователи возбудили уголовное дело после убийства пермяка на охоте

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Охотник умер на месте Фото:

Следователи возбудили уголовное дело после убийства охотника в Пермском крае. Об этом сообщает СУ СК по региону в своем telegram-канале. Мужчина был убит во время охоты на лося.

«Следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Кишертского муниципального округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщается в telegram-канале. Сейчас следователи проводят расследование и устанавливают все обстоятельства.

По версии следствия, подозреваемый во время охоты на лося сделал три выстрела в предполагаемого зверя. Из-за того, что охотник нарушил технику безопасности, он попал в своего знакомого, который умер на месте. Ранее в минприроды Пермского края также заявляли, что пермяк мог погибнуть из-за несоблюдения техники безопасности.

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Следователи возбудили уголовное дело после убийства охотника в Пермском крае. Об этом сообщает СУ СК по региону в своем telegram-канале. Мужчина был убит во время охоты на лося. «Следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Кишертского муниципального округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщается в telegram-канале. Сейчас следователи проводят расследование и устанавливают все обстоятельства. По версии следствия, подозреваемый во время охоты на лося сделал три выстрела в предполагаемого зверя. Из-за того, что охотник нарушил технику безопасности, он попал в своего знакомого, который умер на месте. Ранее в минприроды Пермского края также заявляли, что пермяк мог погибнуть из-за несоблюдения техники безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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