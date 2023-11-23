Следователи возбудили уголовное дело после убийства пермяка на охоте

Следователи возбудили уголовное дело после убийства охотника в Пермском крае. Об этом сообщает СУ СК по региону в своем telegram-канале. Мужчина был убит во время охоты на лося.
«Следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Кишертского муниципального округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщается в telegram-канале. Сейчас следователи проводят расследование и устанавливают все обстоятельства.
По версии следствия, подозреваемый во время охоты на лося сделал три выстрела в предполагаемого зверя. Из-за того, что охотник нарушил технику безопасности, он попал в своего знакомого, который умер на месте. Ранее в минприроды Пермского края также заявляли, что пермяк мог погибнуть из-за несоблюдения техники безопасности.
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