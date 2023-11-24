Песков оценил фантазии WP о подводном тоннеле под Крымским мостом

Заявления западных СМИ о якобы планах России и КНР построить подводный тоннель под Керченским проливом не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью The Washington Post.
«Нет, такое даже не стоит комментировать. На The Washington Post не похоже, чушь. Все разговоры сейчас о строительстве тоннеля — не более чем фантазии и информационные вбросы, чтобы отвлечь внимание от провала украинского контрнаступления и экономического коллапса на Украине», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит ТАСС.
Ранее агентство опубликовало материал, в котором говорилось, что Москва и Пекин якобы обсуждали планы по строительству подводного тоннеля между РФ и Крымом. В издании уточнили, что такое решение защитило бы Крымский мост от украинских атак.
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