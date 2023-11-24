24 ноября 2023

В боях под Бахмутом погиб 32-летний военнослужащий из Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк проходил службу в ВС России по контракту Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации из Пермского края Михаил Башкирцев погиб в бою под Бахмутом (Артемовск). Военнослужащему было 32 года, рассказала пресс-служба администрации Чердынского округа.

«Сегодня (25 ноября — прим. URA.RU) Чердынский округ прощается с участником специальной военной операции Михаилом Башкирцевым, погибшем при выполнении боевых задач под Бахмутом. Михаилу было всего 32 года», — написано в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Житель Пермского края отправился на фронт, подписав контракт. Дата гибели и другие подробности смерти бойца не указаны.

О гибели прикамского бойца на СВО сообщили власти Чердынского округа
О гибели прикамского бойца на СВО сообщили власти Чердынского округа
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Участник спецоперации из Пермского края Михаил Башкирцев погиб в бою под Бахмутом (Артемовск). Военнослужащему было 32 года, рассказала пресс-служба администрации Чердынского округа. «Сегодня (25 ноября — прим. URA.RU) Чердынский округ прощается с участником специальной военной операции Михаилом Башкирцевым, погибшем при выполнении боевых задач под Бахмутом. Михаилу было всего 32 года», — написано в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Житель Пермского края отправился на фронт, подписав контракт. Дата гибели и другие подробности смерти бойца не указаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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