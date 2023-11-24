В боях под Бахмутом погиб 32-летний военнослужащий из Пермского края

Пермяк проходил службу в ВС России по контракту
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Участник спецоперации из Пермского края Михаил Башкирцев погиб в бою под Бахмутом (Артемовск). Военнослужащему было 32 года, рассказала пресс-служба администрации Чердынского округа.
«Сегодня (25 ноября — прим. URA.RU) Чердынский округ прощается с участником специальной военной операции Михаилом Башкирцевым, погибшем при выполнении боевых задач под Бахмутом. Михаилу было всего 32 года», — написано в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Житель Пермского края отправился на фронт, подписав контракт. Дата гибели и другие подробности смерти бойца не указаны.
О гибели прикамского бойца на СВО сообщили власти Чердынского округа
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!