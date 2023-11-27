Экс-мэр Карабаша Буданов начал перетягивать своих людей в Миасс

27 ноября 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Олег Буданов «перетаскивает» к новому месту службы проверенные кадры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новым руководителем аппарата в мэрии Миасса стал Алексей Лепешков. Эту информацию URA.RU подтвердили 27 ноября в администрации третьего по величине города Челябинской области. Лепешков перебрался в Миасс вслед за экс-главой Карабаша Олегом Будановым, получившим пост первого вице-мэра. «Лепешков вышел на работу. Сегодня его представили сотрудникам администрации городского округа», — пояснили URA.RU в мэрии. Лепешков отработал в мэрии Миасса девять лет, после чего в 2016 году перебрался в Карабаш по приглашению Буданова. Последний уволился 19 октября 2022 года, вернулся в родной Миасс и устроился на работу заместителем гендиректора автозавода «Урал». После избрания главой города вице-губернатора Егора Ковальчука стал его заместителем на общественных началах, а в октябре 2023 года принял предложение занять пост первого вице-мэра.

Новым руководителем аппарата в мэрии Миасса стал Алексей Лепешков. Эту информацию URA.RU подтвердили 27 ноября в администрации третьего по величине города Челябинской области. Лепешков перебрался в Миасс вслед за экс-главой Карабаша Олегом Будановым, получившим пост первого вице-мэра. «Лепешков вышел на работу. Сегодня его представили сотрудникам администрации городского округа», — пояснили URA.RU в мэрии. Лепешков отработал в мэрии Миасса девять лет, после чего в 2016 году перебрался в Карабаш по приглашению Буданова. Последний уволился 19 октября 2022 года, вернулся в родной Миасс и устроился на работу заместителем гендиректора автозавода «Урал». После избрания главой города вице-губернатора Егора Ковальчука стал его заместителем на общественных началах, а в октябре 2023 года принял предложение занять пост первого вице-мэра.