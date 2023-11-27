Экс-мэр Карабаша Буданов начал перетягивать своих людей в Миасс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Бориса Дубровского и Игоря Алтушкина в Карабаше, портрет, буданов олег
Олег Буданов «перетаскивает» к новому месту службы проверенные кадры Фото:

Новым руководителем аппарата в мэрии Миасса стал Алексей Лепешков. Эту информацию URA.RU подтвердили 27 ноября в администрации третьего по величине города Челябинской области. Лепешков перебрался в Миасс вслед за экс-главой Карабаша Олегом Будановым, получившим пост первого вице-мэра.

«Лепешков вышел на работу. Сегодня его представили сотрудникам администрации городского округа», — пояснили URA.RU в мэрии.

Лепешков отработал в мэрии Миасса девять лет, после чего в 2016 году перебрался в Карабаш по приглашению Буданова. Последний уволился 19 октября 2022 года, вернулся в родной Миасс и устроился на работу заместителем гендиректора автозавода «Урал». После избрания главой города вице-губернатора Егора Ковальчука стал его заместителем на общественных началах, а в октябре 2023 года принял предложение занять пост первого вице-мэра.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым руководителем аппарата в мэрии Миасса стал Алексей Лепешков. Эту информацию URA.RU подтвердили 27 ноября в администрации третьего по величине города Челябинской области. Лепешков перебрался в Миасс вслед за экс-главой Карабаша Олегом Будановым, получившим пост первого вице-мэра. «Лепешков вышел на работу. Сегодня его представили сотрудникам администрации городского округа», — пояснили URA.RU в мэрии. Лепешков отработал в мэрии Миасса девять лет, после чего в 2016 году перебрался в Карабаш по приглашению Буданова. Последний уволился 19 октября 2022 года, вернулся в родной Миасс и устроился на работу заместителем гендиректора автозавода «Урал». После избрания главой города вице-губернатора Егора Ковальчука стал его заместителем на общественных началах, а в октябре 2023 года принял предложение занять пост первого вице-мэра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...