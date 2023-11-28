Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий получили грамоту из рук патриарха Кирилла. Награждение прошло в ходе XXV Всемирного русского народного собора.
«Губернатор Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий получили грамоту патриарха Кирилла. Грамота вручена „во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе“. Награждение состоялось в Государственном кремлевском дворце в Москве в ходе Всемирного русского народного собора». — сообщили URA.RU в челябинской митрополии.
Такую же награду получил еще один представитель региона. Это предприниматель Евгений Дорохов.
Патриаршую грамоту получили три представителя Челябинской области
Фото: делегация Челябинской области на Всемирном русском народном соборе
Грамота вручена за вклад в сохраненеи традиционных ценностей
Фото: делегация Челябинской области на Всемирном русском народном соборе
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий получили грамоту из рук патриарха Кирилла. Награждение прошло в ходе XXV Всемирного русского народного собора. «Губернатор Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий получили грамоту патриарха Кирилла. Грамота вручена „во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе“. Награждение состоялось в Государственном кремлевском дворце в Москве в ходе Всемирного русского народного собора». — сообщили URA.RU в челябинской митрополии. Такую же награду получил еще один представитель региона. Это предприниматель Евгений Дорохов.