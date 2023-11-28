28 ноября 2023

Челябинский губернатор Текслер получил награду из рук патриарха Кирилла. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Патриарх Кирилл вручил награды трем представителям Челябинской области Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий получили грамоту из рук патриарха Кирилла. Награждение прошло в ходе XXV Всемирного русского народного собора.

«Губернатор Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий получили грамоту патриарха Кирилла. Грамота вручена „во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе“. Награждение состоялось в Государственном кремлевском дворце в Москве в ходе Всемирного русского народного собора». — сообщили URA.RU в челябинской митрополии.

Такую же награду получил еще один представитель региона. Это предприниматель Евгений Дорохов.

Патриаршую грамоту получили три представителя Челябинской области
Патриаршую грамоту получили три представителя Челябинской области
Фото:
Грамота вручена за вклад в сохраненеи традиционных ценностей
Грамота вручена за вклад в сохраненеи традиционных ценностей
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий получили грамоту из рук патриарха Кирилла. Награждение прошло в ходе XXV Всемирного русского народного собора. «Губернатор Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий получили грамоту патриарха Кирилла. Грамота вручена „во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе“. Награждение состоялось в Государственном кремлевском дворце в Москве в ходе Всемирного русского народного собора». — сообщили URA.RU в челябинской митрополии. Такую же награду получил еще один представитель региона. Это предприниматель Евгений Дорохов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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