Столтенберг призвал готовиться к длительным и сложным боям на Украине

29 ноября 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг призвал всех готовиться к затяжным военным действиям на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Союзники Киева должны быть готовы к длительным и сложным боевым действиям на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мы должны быть готовы к длительным и сложным боевым действиям», — подчеркнул Йенс Столтенберг во заседание Совета «Украина — НАТО». Он отметил, что в настоящий момент конфликт на Украине невозможно завершить при помощи определенной системы вооружения. При этом генсек НАТО добавил, что американские истребители F-16 могут помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в боях с ВС РФ. Генсек НАТО также заявил, что альянс и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год. В рамках нее Североатлантический альянс поручил Киев реформировать систему военных закупок и обновить разведывательную службу. Страны Запада рассчитывают, что американские истребители F-16 помогут Украине, но ВС РФ их уничтожают, передает Life .

Союзники Киева должны быть готовы к длительным и сложным боевым действиям на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мы должны быть готовы к длительным и сложным боевым действиям», — подчеркнул Йенс Столтенберг во заседание Совета «Украина — НАТО». Он отметил, что в настоящий момент конфликт на Украине невозможно завершить при помощи определенной системы вооружения. При этом генсек НАТО добавил, что американские истребители F-16 могут помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в боях с ВС РФ. Генсек НАТО также заявил, что альянс и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год. В рамках нее Североатлантический альянс поручил Киев реформировать систему военных закупок и обновить разведывательную службу. Страны Запада рассчитывают, что американские истребители F-16 помогут Украине, но ВС РФ их уничтожают, передает Life.