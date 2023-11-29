Столтенберг призвал готовиться к длительным и сложным боям на Украине

Йенс Столтенберг призвал всех готовиться к затяжным военным действиям на УкраинеФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Союзники Киева должны быть готовы к длительным и сложным боевым действиям на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы должны быть готовы к длительным и сложным боевым действиям», — подчеркнул Йенс Столтенберг во заседание Совета «Украина — НАТО». Он отметил, что в настоящий момент конфликт на Украине невозможно завершить при помощи определенной системы вооружения. При этом генсек НАТО добавил, что американские истребители F-16 могут помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в боях с ВС РФ.
Генсек НАТО также заявил, что альянс и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год. В рамках нее Североатлантический альянс поручил Киев реформировать систему военных закупок и обновить разведывательную службу. Страны Запада рассчитывают, что американские истребители F-16 помогут Украине, но ВС РФ их уничтожают, передает Life.
Союзники Киева должны быть готовы к длительным и сложным боевым действиям на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мы должны быть готовы к длительным и сложным боевым действиям», — подчеркнул Йенс Столтенберг во заседание Совета «Украина — НАТО». Он отметил, что в настоящий момент конфликт на Украине невозможно завершить при помощи определенной системы вооружения. При этом генсек НАТО добавил, что американские истребители F-16 могут помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в боях с ВС РФ. Генсек НАТО также заявил, что альянс и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год. В рамках нее Североатлантический альянс поручил Киев реформировать систему военных закупок и обновить разведывательную службу. Страны Запада рассчитывают, что американские истребители F-16 помогут Украине, но ВС РФ их уничтожают, передает Life.