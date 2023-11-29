НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год

29 ноября 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг заявил о подписании программы сотрудничества с Украиной на 2024 год Фото: Официальный сайт президента Украины Страны НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год. Из нее следует, что акцент будет сделан на энергобезопасность Киева и подготовку украинских сил. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. »«НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на следующий год, которая включает энергобезопасность и подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — подчеркнул Йенс Столтенберг в ходе встречи с главами МИД. Трансляцию проводил youtube-канал альянса. Страны НАТО поручили Киеву реформировать систему военных закупок, а также провести обновление разведывательной службы. Представители НАТО недавно отметили силу российской армии, действующей на Украине. При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ становятся силой НАТО. Пресс-конференция Столтенберга с представителями МИД из различных стран проходит 29 ноября.

Страны НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год. Из нее следует, что акцент будет сделан на энергобезопасность Киева и подготовку украинских сил. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. »«НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на следующий год, которая включает энергобезопасность и подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — подчеркнул Йенс Столтенберг в ходе встречи с главами МИД. Трансляцию проводил youtube-канал альянса. Страны НАТО поручили Киеву реформировать систему военных закупок, а также провести обновление разведывательной службы. Представители НАТО недавно отметили силу российской армии, действующей на Украине. При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ становятся силой НАТО. Пресс-конференция Столтенберга с представителями МИД из различных стран проходит 29 ноября.