НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год

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Визит Столтенберга в Киев, нато, Столтенберг
Йенс Столтенберг заявил о подписании программы сотрудничества с Украиной на 2024 год Фото:

Страны НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год. Из нее следует, что акцент будет сделан на энергобезопасность Киева и подготовку украинских сил. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

»«НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на следующий год, которая включает энергобезопасность и подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — подчеркнул Йенс Столтенберг в ходе встречи с главами МИД. Трансляцию проводил youtube-канал альянса. Страны НАТО поручили Киеву реформировать систему военных закупок, а также провести обновление разведывательной службы.

Представители НАТО недавно отметили силу российской армии, действующей на Украине. При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ становятся силой НАТО. Пресс-конференция Столтенберга с представителями МИД из различных стран проходит 29 ноября.

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Страны НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год. Из нее следует, что акцент будет сделан на энергобезопасность Киева и подготовку украинских сил. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. »«НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на следующий год, которая включает энергобезопасность и подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — подчеркнул Йенс Столтенберг в ходе встречи с главами МИД. Трансляцию проводил youtube-канал альянса. Страны НАТО поручили Киеву реформировать систему военных закупок, а также провести обновление разведывательной службы. Представители НАТО недавно отметили силу российской армии, действующей на Украине. При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ становятся силой НАТО. Пресс-конференция Столтенберга с представителями МИД из различных стран проходит 29 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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