Пьяный челябинец нанес 31 удар ножом брату своей супруги

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Жителя поселка ГРЭС приговорили к 11 с половиной годам колонии строго режима Фото:

Житель поселка ГРЭС Троицка (Челябинская область) в пьяной ссоре убил родного брата своей супруги. Он нанес погибшему не менее 31 удара ножом. Как URA.RU сообщили 29 ноября в пресс-службе горсуда, обвиняемый не признал свою вину и обстоятельства преступления не вспомнил.

«В сентябре 2022 года 47-летний житель поселка ГРЭС обвиняемый распивал алкоголь с братом своей жены. После чего мужчины легли спать. Утром супруга обвиняемого нашла родственника мертвым. Ее муж сказал, что ничего не знает и не помнит. На теле жертвы насчитали не менее 31 удара ножом. Ранения обнаружили в области жизненно-важных органов и на шее», — пояснили в пресс-службе.

В ходе предварительного следствия, давая показания, подозреваемый заявил, что в состоянии алкогольного опьянения мог перепутать родственника с кем-то другим и посчитать, что находится на войне. В судебном заседании по уголовному делу по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) обвиняемый вину в содеянном не признал.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и полгода колонии строгого режима. В законную силу приговор не вступил. Кроме того, супруга погибшего, оставшаяся с двумя несовершеннолетними детьми, подала иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 3,5 млн рублей. Он будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

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Житель поселка ГРЭС Троицка (Челябинская область) в пьяной ссоре убил родного брата своей супруги. Он нанес погибшему не менее 31 удара ножом. Как URA.RU сообщили 29 ноября в пресс-службе горсуда, обвиняемый не признал свою вину и обстоятельства преступления не вспомнил. «В сентябре 2022 года 47-летний житель поселка ГРЭС обвиняемый распивал алкоголь с братом своей жены. После чего мужчины легли спать. Утром супруга обвиняемого нашла родственника мертвым. Ее муж сказал, что ничего не знает и не помнит. На теле жертвы насчитали не менее 31 удара ножом. Ранения обнаружили в области жизненно-важных органов и на шее», — пояснили в пресс-службе. В ходе предварительного следствия, давая показания, подозреваемый заявил, что в состоянии алкогольного опьянения мог перепутать родственника с кем-то другим и посчитать, что находится на войне. В судебном заседании по уголовному делу по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) обвиняемый вину в содеянном не признал. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и полгода колонии строгого режима. В законную силу приговор не вступил. Кроме того, супруга погибшего, оставшаяся с двумя несовершеннолетними детьми, подала иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 3,5 млн рублей. Он будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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