В Екатеринбурге вновь выставили на продажу интерьерный центр ASTROOM. Скрин

01 декабря 2023 в 05:59 Размер текста - 17 +

Здание пытаются продать на Avito за 1,9 миллиардов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге вновь выставили на продажу интерьерный центр АSТRООМ на улице Цвиллинга 1. Лот с продажей здания, площадью больше 16 тысяч квадратных метров, выставлен 29 ноября за рекордные для Екатеринбурга 1,9 миллиардов рублей. Объявление было размещено на сайте Avito. «Предлагается в продажу общая торговая площадь 13312,6 квадратных метров (полностью Gаllеry В; 2,5,6,7,8,9 этажи Gаllеry А.). 99% сданы в аренду. Площадь подземного паркинга 2906 квадратных метров. Итого общая площадь реализуемого объекта составляет 16218,5 квадратных метров, цена за один — 120 000 рублей», — говорится в объявлении. Уточняется, что земельный участок перейдет к новому владельцу кратно приобретаемой площади. Здание уже выставляли на продажу в начале 2023 года, однако объявление пропадало с сайта. Цена в 1,9 миллиардов рублей остается самой высокой в Екатеринбурге из предложений, представленных на сайте Avito. Ранее в Екатеринбурге повторно выставили на продажу торгово-развлекательный центр «Алатырь». За здание площадью 73, 4 тысячи квадратных метров предложили заплатить цену в 1,52 миллиарда рублей. Скрин: сайт Avito (https://www.avito.ru/ekaterinburg/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovaya_ploschad_16218.5_m_2748272587)

В Екатеринбурге вновь выставили на продажу интерьерный центр АSТRООМ на улице Цвиллинга 1. Лот с продажей здания, площадью больше 16 тысяч квадратных метров, выставлен 29 ноября за рекордные для Екатеринбурга 1,9 миллиардов рублей. Объявление было размещено на сайте Avito. «Предлагается в продажу общая торговая площадь 13312,6 квадратных метров (полностью Gаllеry В; 2,5,6,7,8,9 этажи Gаllеry А.). 99% сданы в аренду. Площадь подземного паркинга 2906 квадратных метров. Итого общая площадь реализуемого объекта составляет 16218,5 квадратных метров, цена за один — 120 000 рублей», — говорится в объявлении. Уточняется, что земельный участок перейдет к новому владельцу кратно приобретаемой площади. Здание уже выставляли на продажу в начале 2023 года, однако объявление пропадало с сайта. Цена в 1,9 миллиардов рублей остается самой высокой в Екатеринбурге из предложений, представленных на сайте Avito. Ранее в Екатеринбурге повторно выставили на продажу торгово-развлекательный центр «Алатырь». За здание площадью 73, 4 тысячи квадратных метров предложили заплатить цену в 1,52 миллиарда рублей.