В Госдуме предложили обязать школьников трудиться

Депутаты Госдумы внесли поправку об обязательном уроке труда в начальных и средних классах. Соответствующее изменение парламентарии включили в законопроект об ограничении использования телефонов в школах.
«Организации, осуществляющие образовательную деятельность… предусматривают непосредственное применение при реализации обязательной части образовательной программы начального общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам… «Труд (технология)», при реализации обязательной части… основного общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам… «Труд (технология)», — указано в поправке. Документ цитирует РИА Новости.
Поправка появилась в проекте об ограничении использования телефонов в школах. Авторы предлагают запретить гаджеты даже в образовательных целях. Исключением являются экстренные случаи, связанные с угрозой для жизни или здоровья.
Возвращение традиционных уроков труда уже обсуждалось в Госдуме. В частности, в 2022 году спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по просвещению разработать законопроект о трудовом воспитании в школе. Сейчас школьников можно привлекать к трудовой деятельности только с согласия родителей.
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