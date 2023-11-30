На пермской трассе водитель кроссовера погиб в ДТП с четырьмя грузовиками. Фото

01 декабря 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Иномарка столкнулась с грузовиками (архивное фото) Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области © URA.RU В Пермском крае на трассе между Очерским и Нытвенским районами Nissan Qashqai столкнулся с четырьмя грузовиками. В результате аварии погиб водитель кроссовера. Фотографии с места аварии очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Поздно вечером 30 ноября на границе Нытвенского и Очерского районов произошло смертельное ДТП. Nissan Qashqai с удмуртскими номерами не справился с управлением и столкнулся с четырьмя грузовиками», — сообщили очевидцы случившегося. В автомобиле находились два друга. Водитель погиб на месте, а пассажир практически не пострадал. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Обновлено: В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что авария произошла из-за того, что водитель иномарки совершал обгон на участке трассы, где это запрещено. После этого он столкнулся с тремя грузовиками. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии. «В настоящее время на данном участке дороги установлено реверсивное движение», — уточнили в полиции.

В Пермском крае на трассе между Очерским и Нытвенским районами Nissan Qashqai столкнулся с четырьмя грузовиками. В результате аварии погиб водитель кроссовера. Фотографии с места аварии очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Поздно вечером 30 ноября на границе Нытвенского и Очерского районов произошло смертельное ДТП. Nissan Qashqai с удмуртскими номерами не справился с управлением и столкнулся с четырьмя грузовиками», — сообщили очевидцы случившегося. В автомобиле находились два друга. Водитель погиб на месте, а пассажир практически не пострадал. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Обновлено: В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что авария произошла из-за того, что водитель иномарки совершал обгон на участке трассы, где это запрещено. После этого он столкнулся с тремя грузовиками. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии. «В настоящее время на данном участке дороги установлено реверсивное движение», — уточнили в полиции.