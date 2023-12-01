Следственный комитет займется делом ребенка-инвалида из Сухого Лога

02 декабря 2023 в 03:37 Размер текста - 17 +

В аварийном здании, о котором просит доложить Бастрыкин, прогнили полы и появилась плесень Фото: Размик Закарян © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки из-за нарушения прав жителей в Сухом Логе (Свердловская область). Ребенок-инвалид и другие жильцы дома на Опытной живут с прогнившими полами и плесенью в аварийном здании. Информацию о требовании доклада сообщил Информационный центр СК России. «Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Региональный СК проводит проверку по уголовной статье о халатности. В конце ноября «Народный фронт Свердловской области» сообщил, что жители дома 1963 года постройки страдают от своего аварийного жилья. Дом покрыт плесенью, стены испещрены трещинами, полы прогнили. Здание признали аварийным год назад, но жильцов еще не расселили. В доме проживает восемь семей, в некоторых из них есть пенсионеры, маленькие дети и в одной из них — ребенок-инвалид. Жители здания также пожаловались на то, что коммунальные компании выставляют счет за электричество по тарифу газифицированного дома, однако газ в строение не проведен.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки из-за нарушения прав жителей в Сухом Логе (Свердловская область). Ребенок-инвалид и другие жильцы дома на Опытной живут с прогнившими полами и плесенью в аварийном здании. Информацию о требовании доклада сообщил Информационный центр СК России. «Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Региональный СК проводит проверку по уголовной статье о халатности. В конце ноября «Народный фронт Свердловской области» сообщил, что жители дома 1963 года постройки страдают от своего аварийного жилья. Дом покрыт плесенью, стены испещрены трещинами, полы прогнили. Здание признали аварийным год назад, но жильцов еще не расселили. В доме проживает восемь семей, в некоторых из них есть пенсионеры, маленькие дети и в одной из них — ребенок-инвалид. Жители здания также пожаловались на то, что коммунальные компании выставляют счет за электричество по тарифу газифицированного дома, однако газ в строение не проведен.