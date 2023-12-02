Происшествия Криминал Пермяк отомстил за сына и попал в колонию 03 декабря 2023 в 15:43 Размер текста - 17 + Суд наказал пермяка за убийство мужа бывшей подруги Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Перми убил мужа бывшей подруги, чтобы отомстить за сына. Суд приговорил убийцу к лишению свободы в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «Подсудимый до смерти избил мужа бывшей подруги прямо в ее квартире. В ходе следствия злоумышленник пояснил, что совершил преступление, так как потерпевший причинил его 39-летнему сыну телесные повреждения», — говорится в сообщении представителей ведомства. По приговору суда 61-летний пермяк получил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Житель Перми убил мужа бывшей подруги, чтобы отомстить за сына. Суд приговорил убийцу к лишению свободы в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «Подсудимый до смерти избил мужа бывшей подруги прямо в ее квартире. В ходе следствия злоумышленник пояснил, что совершил преступление, так как потерпевший причинил его 39-летнему сыну телесные повреждения», — говорится в сообщении представителей ведомства. По приговору суда 61-летний пермяк получил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям