В Миассе построят новый храм в честь местного святого Носова. Скрин

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Повседневная жизнь. Пермь, храм, религия, кресты на куполах, православные кресты
Храм построят в честь мученика Василия Носова Фото:

В Миассе (Челябинская область) построят новый храм в честь священномученика Василия Носова. Как рассказали в пресс-службе Челябинской епархии, здание построят на месте старого помещения почты, переделанной под молельный дом.

«В ознаменование подвига угодника Божия и в память святого земли Миасской принято решение о строительстве храма в честь священномученика. Новый дом Божий будет возведен на месте, где сейчас располагается устроенное когда-то в здании бывшей почты временное ветхое и малопригодное для богослужений молитвенное помещение», — отметили в епархии.

Молельный дом в старом здании перестал быть востребованным, когда построили другую церковь — Благовещения Пресвятой Богородицы. В епархии уточнили, что давно планировали заняться строительством, несколько лет велась работа над проектной документацией.

Носов служил в Миассе в 20-х годах 20 века. Большевики его казнили, а в 2023 году мученика причислили к лику святых.

Храм возведут на месте старого здания почты
Храм возведут на месте старого здания почты

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В Миассе (Челябинская область) построят новый храм в честь священномученика Василия Носова. Как рассказали в пресс-службе Челябинской епархии, здание построят на месте старого помещения почты, переделанной под молельный дом. «В ознаменование подвига угодника Божия и в память святого земли Миасской принято решение о строительстве храма в честь священномученика. Новый дом Божий будет возведен на месте, где сейчас располагается устроенное когда-то в здании бывшей почты временное ветхое и малопригодное для богослужений молитвенное помещение», — отметили в епархии. Молельный дом в старом здании перестал быть востребованным, когда построили другую церковь — Благовещения Пресвятой Богородицы. В епархии уточнили, что давно планировали заняться строительством, несколько лет велась работа над проектной документацией. Носов служил в Миассе в 20-х годах 20 века. Большевики его казнили, а в 2023 году мученика причислили к лику святых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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