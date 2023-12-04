Храм построят в честь мученика Василия Носова Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) построят новый храм в честь священномученика Василия Носова. Как рассказали в пресс-службе Челябинской епархии, здание построят на месте старого помещения почты, переделанной под молельный дом.

«В ознаменование подвига угодника Божия и в память святого земли Миасской принято решение о строительстве храма в честь священномученика. Новый дом Божий будет возведен на месте, где сейчас располагается устроенное когда-то в здании бывшей почты временное ветхое и малопригодное для богослужений молитвенное помещение», — отметили в епархии.

Молельный дом в старом здании перестал быть востребованным, когда построили другую церковь — Благовещения Пресвятой Богородицы. В епархии уточнили, что давно планировали заняться строительством, несколько лет велась работа над проектной документацией.

Носов служил в Миассе в 20-х годах 20 века. Большевики его казнили, а в 2023 году мученика причислили к лику святых.