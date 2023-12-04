В Екатеринбурге простаивают десятки тысяч квартир

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Виды города. Екатеринбург, город, екатеринбург , новостройки
В Екатеринбурге на первичном рынке в ноябре увеличилось количество до 49 337 тысячи квартир Фото:

В ноябре предложение первичного жилья в Екатеринбурге снова увеличилось до 49,3 тысячи квартир. При этом всего 2,1 тысячи из них сданы в эксплуатацию — соответствующая информация появилась на аналитической платформе bnMAP.pro.

«Квартир на рынок поступает также достаточно много, а продажи нормализовались после пиковых показателей летом. Поэтому выбор не сокращается и даже вырос по итогам ноября», — прокомментировал URA.RU главный аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. В октябре квартир на первичном рынке было 48,9 тысячи, из них использовались только 1,9 тысячи.

Также эксперт отметил, что ждать снижения количества новых квартир в Екатеринбурге не стоит. Показатели будут близки к текущим, либо увеличатся.

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В ноябре предложение первичного жилья в Екатеринбурге снова увеличилось до 49,3 тысячи квартир. При этом всего 2,1 тысячи из них сданы в эксплуатацию — соответствующая информация появилась на аналитической платформе bnMAP.pro. «Квартир на рынок поступает также достаточно много, а продажи нормализовались после пиковых показателей летом. Поэтому выбор не сокращается и даже вырос по итогам ноября», — прокомментировал URA.RU главный аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. В октябре квартир на первичном рынке было 48,9 тысячи, из них использовались только 1,9 тысячи. Также эксперт отметил, что ждать снижения количества новых квартир в Екатеринбурге не стоит. Показатели будут близки к текущим, либо увеличатся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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