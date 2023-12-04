В Екатеринбурге простаивают десятки тысяч квартир

04 декабря 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге на первичном рынке в ноябре увеличилось количество до 49 337 тысячи квартир Фото: Илья Московец © URA.RU В ноябре предложение первичного жилья в Екатеринбурге снова увеличилось до 49,3 тысячи квартир. При этом всего 2,1 тысячи из них сданы в эксплуатацию — соответствующая информация появилась на аналитической платформе bnMAP.pro. «Квартир на рынок поступает также достаточно много, а продажи нормализовались после пиковых показателей летом. Поэтому выбор не сокращается и даже вырос по итогам ноября», — прокомментировал URA.RU главный аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. В октябре квартир на первичном рынке было 48,9 тысячи, из них использовались только 1,9 тысячи. Также эксперт отметил, что ждать снижения количества новых квартир в Екатеринбурге не стоит. Показатели будут близки к текущим, либо увеличатся.

В ноябре предложение первичного жилья в Екатеринбурге снова увеличилось до 49,3 тысячи квартир. При этом всего 2,1 тысячи из них сданы в эксплуатацию — соответствующая информация появилась на аналитической платформе bnMAP.pro. «Квартир на рынок поступает также достаточно много, а продажи нормализовались после пиковых показателей летом. Поэтому выбор не сокращается и даже вырос по итогам ноября», — прокомментировал URA.RU главный аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. В октябре квартир на первичном рынке было 48,9 тысячи, из них использовались только 1,9 тысячи. Также эксперт отметил, что ждать снижения количества новых квартир в Екатеринбурге не стоит. Показатели будут близки к текущим, либо увеличатся.