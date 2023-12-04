В ХМАО «дочку» «Роснефти» обокрали на 5 млн рублей с помощью системы «ГЛОНАСС»

05 декабря 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО злоумышленники обокрали дочернее предприятие «Роснефти» «РН-Юганскнефтегаз» на 5 млн рублей с помощью системы «ГЛОНАСС». Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «С февраля по апрель 2022 года совершили тайное хищение химических реагентов нитрата кальция весом 215 тонн в ходе их транспортировки с места хранения на территорию Приобского месторождения. Участники преступной группы с целью сокрытия совершаемого ими преступления изымали из грузовых автомобилей установленные в них системы „ГЛОНАСС“, которые перевозили на личных автомобилях к месту назначения», — сообщили в ведомстве. Таким образом они имитировали движение грузовиков, на которых должны были перевозиться химические реагенты. В результате компании причинен ущерб более чем на 5 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении семи подозреваемых и направила уголовное дело в суд для дальнейшего разбирательства. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники нефтяной компании обокрали работодателя на 1,5 млн рублей. Злоумышленники вывезли и сдали на металлолом 273 трубы.

В ХМАО злоумышленники обокрали дочернее предприятие «Роснефти» «РН-Юганскнефтегаз» на 5 млн рублей с помощью системы «ГЛОНАСС». Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «С февраля по апрель 2022 года совершили тайное хищение химических реагентов нитрата кальция весом 215 тонн в ходе их транспортировки с места хранения на территорию Приобского месторождения. Участники преступной группы с целью сокрытия совершаемого ими преступления изымали из грузовых автомобилей установленные в них системы „ГЛОНАСС“, которые перевозили на личных автомобилях к месту назначения», — сообщили в ведомстве. Таким образом они имитировали движение грузовиков, на которых должны были перевозиться химические реагенты. В результате компании причинен ущерб более чем на 5 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении семи подозреваемых и направила уголовное дело в суд для дальнейшего разбирательства. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники нефтяной компании обокрали работодателя на 1,5 млн рублей. Злоумышленники вывезли и сдали на металлолом 273 трубы.