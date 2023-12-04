Экс-глава пермского УФСБ Анацкий возглавил управление спецслужбы в Дагестане

05 декабря 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Геннадий Анацкий возглавлял управление ФСБ по Пермскому краю с 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший руководитель управления ФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий получил новую должность в другом регионе. Он назначен руководителем УФСБ в Дагестане. «Экс-начальник УФСБ по Пермскому краю генерал-майор Геннадий Анацкий назначен начальником УФСБ по республике Дагестан. Он вступил в должность с 1 декабря 2023 года», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на базу данных ЕГРЮЛ. Геннадий Анацкий возглавлял управление ФСБ по Пермскому краю с 2021 года. Новым главой регионального УФСБ стал генерал-майор Андрей Ляпкин. Ранее он занимал пост замруководителя УФСБ по Калининградской области и аналогичную должность в УФСБ в Крыму.

Бывший руководитель управления ФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий получил новую должность в другом регионе. Он назначен руководителем УФСБ в Дагестане. «Экс-начальник УФСБ по Пермскому краю генерал-майор Геннадий Анацкий назначен начальником УФСБ по республике Дагестан. Он вступил в должность с 1 декабря 2023 года», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на базу данных ЕГРЮЛ. Геннадий Анацкий возглавлял управление ФСБ по Пермскому краю с 2021 года. Новым главой регионального УФСБ стал генерал-майор Андрей Ляпкин. Ранее он занимал пост замруководителя УФСБ по Калининградской области и аналогичную должность в УФСБ в Крыму.