04 декабря 2023

Экс-глава пермского УФСБ Анацкий возглавил управление спецслужбы в Дагестане

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Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
Геннадий Анацкий возглавлял управление ФСБ по Пермскому краю с 2021 года Фото:

Бывший руководитель управления ФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий получил новую должность в другом регионе. Он назначен руководителем УФСБ в Дагестане.

«Экс-начальник УФСБ по Пермскому краю генерал-майор Геннадий Анацкий назначен начальником УФСБ по республике Дагестан. Он вступил в должность с 1 декабря 2023 года», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на базу данных ЕГРЮЛ.

Геннадий Анацкий возглавлял управление ФСБ по Пермскому краю с 2021 года. Новым главой регионального УФСБ стал генерал-майор Андрей Ляпкин. Ранее он занимал пост замруководителя УФСБ по Калининградской области и аналогичную должность в УФСБ в Крыму.

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Бывший руководитель управления ФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий получил новую должность в другом регионе. Он назначен руководителем УФСБ в Дагестане. «Экс-начальник УФСБ по Пермскому краю генерал-майор Геннадий Анацкий назначен начальником УФСБ по республике Дагестан. Он вступил в должность с 1 декабря 2023 года», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на базу данных ЕГРЮЛ. Геннадий Анацкий возглавлял управление ФСБ по Пермскому краю с 2021 года. Новым главой регионального УФСБ стал генерал-майор Андрей Ляпкин. Ранее он занимал пост замруководителя УФСБ по Калининградской области и аналогичную должность в УФСБ в Крыму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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