Пермские власти проверят информацию прокуратуры о ревизии в минприроды региона

05 декабря 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Чиновники не организовали работу по взысканию ущерба, причиненного лесному фонду Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края проверит информацию природоохранной прокуратуры, которая выявила нарушения в деятельности минприроды региона. Надзорный орган вынес властям представление из-за отсутствия работы по взысканию ущерба, причиненного лесному фонду. «По поручению главы минприроды Пермского края Дмитрия Белановича проводится проверка доводов внесенного Пермской природоохранной межрайонной прокуратурой. Будут проверены представления о нарушениях законодательства государственными инспекторами лесного надзора», — сообщается в группе регионального минприроды в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что природоохранная прокуратура во время проверки установила, что чиновники министерства не организовали работу по взысканию ущерба, причиненного лесному фонду. Также были выявлены факты «двойного» подхода при назначении административных наказаний, когда лицам назначались разные наказания за одинаковые деяния. Надзорным органом было вынесено представление в адрес главы минприроды Пермского края Дмитрия Белановича.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края проверит информацию природоохранной прокуратуры, которая выявила нарушения в деятельности минприроды региона. Надзорный орган вынес властям представление из-за отсутствия работы по взысканию ущерба, причиненного лесному фонду. «По поручению главы минприроды Пермского края Дмитрия Белановича проводится проверка доводов внесенного Пермской природоохранной межрайонной прокуратурой. Будут проверены представления о нарушениях законодательства государственными инспекторами лесного надзора», — сообщается в группе регионального минприроды в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что природоохранная прокуратура во время проверки установила, что чиновники министерства не организовали работу по взысканию ущерба, причиненного лесному фонду. Также были выявлены факты «двойного» подхода при назначении административных наказаний, когда лицам назначались разные наказания за одинаковые деяния. Надзорным органом было вынесено представление в адрес главы минприроды Пермского края Дмитрия Белановича.