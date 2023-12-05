В подземном переходе у рынка в Перми появилось новое граффити
В подземном переходе у Центрального рынка в Перми после ремонта появилось граффити с ракетами. Об этом сообщили горожане в соцсети.
«В переходе у Центрального рынка будут летать ракеты. И правильно, зачем нам мраморные панели из советского прошлого», — указано в сообщении в паблике «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото.
Пермяки в соцсети также обсудили варианты реконструкции подземного перехода у Центрального рынка. Одним из предложений было вынести подземный переход на поверхность.
В подземном переходе в Перми появилось граффити с ракетами
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