В Перми появилось граффити с ракетами. Фото

В Перми у Центрального рынка появилось граффити с ракетами

06 декабря 2023 в 01:22 Размер текста - 17 +

В подземном переходе у рынка в Перми появилось новое граффити Фото: Илья Московец © URA.RU В подземном переходе у Центрального рынка в Перми после ремонта появилось граффити с ракетами. Об этом сообщили горожане в соцсети. «В переходе у Центрального рынка будут летать ракеты. И правильно, зачем нам мраморные панели из советского прошлого», — указано в сообщении в паблике «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото. Пермяки в соцсети также обсудили варианты реконструкции подземного перехода у Центрального рынка. Одним из предложений было вынести подземный переход на поверхность. В подземном переходе в Перми появилось граффити с ракетами Фото: группа «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/podslushanoperm

В подземном переходе у Центрального рынка в Перми после ремонта появилось граффити с ракетами. Об этом сообщили горожане в соцсети. «В переходе у Центрального рынка будут летать ракеты. И правильно, зачем нам мраморные панели из советского прошлого», — указано в сообщении в паблике «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото. Пермяки в соцсети также обсудили варианты реконструкции подземного перехода у Центрального рынка. Одним из предложений было вынести подземный переход на поверхность.