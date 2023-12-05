05 декабря 2023

В Перми появилось граффити с ракетами. Фото

В Перми у Центрального рынка появилось граффити с ракетами
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, подземный переход, граффити, город, уличный музыкант, прохожий с зонтом
В подземном переходе у рынка в Перми появилось новое граффити Фото:

В подземном переходе у Центрального рынка в Перми после ремонта появилось граффити с ракетами. Об этом сообщили горожане в соцсети.

«В переходе у Центрального рынка будут летать ракеты. И правильно, зачем нам мраморные панели из советского прошлого», — указано в сообщении в паблике «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото.

Пермяки в соцсети также обсудили варианты реконструкции подземного перехода у Центрального рынка. Одним из предложений было вынести подземный переход на поверхность.

В подземном переходе в Перми появилось граффити с ракетами
В подземном переходе в Перми появилось граффити с ракетами
Фото:

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В подземном переходе у Центрального рынка в Перми после ремонта появилось граффити с ракетами. Об этом сообщили горожане в соцсети. «В переходе у Центрального рынка будут летать ракеты. И правильно, зачем нам мраморные панели из советского прошлого», — указано в сообщении в паблике «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото. Пермяки в соцсети также обсудили варианты реконструкции подземного перехода у Центрального рынка. Одним из предложений было вынести подземный переход на поверхность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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