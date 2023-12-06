Пермский страховщик получила за мертвого человека 475 тысяч

Страховщика из Березников будут судить за мошенничество со страховыми выплатами

07 декабря 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Незаконно полученные деньги страховой агент вернула Фото: Алексей Гущин © URA.RU Страховой агент из Березников (Пермский край) с помощью сложной схемы получила выплаты за умершего человека на 475 тысяч рублей. Она подделала документы своего знакомого, чтобы тот стал сыном погибшей, и получила за него страховку. За это женщину будут судить, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Обвиняемая договорилась со своим знакомым, не вводя его в курс дела, чтобы он подписал у нотариуса все документы со своими паспортными данными. Для этого она заказала в интернете поддельные свидетельство о рождении якобы сына погибшей и свидетельство о смерти женщины. После чего предоставила пакет документов в страховое общество и получила выплату в размере 475 тысяч рублей», — говорится на сайте. Подсудимая воспользовалась тем, что у погибшей не было близких родственников и детей. Ранее страховой агент узнала об аварии в которой погибли трое человек — супруги и их родственница. Женщина предложила сыну супругов свои юридические услуги и от него узнала, что третья жертва ДТП была бездетна и одинока. Воспользовавшись этим, подсудимая подделала документы и получила выплату за нее в страховой компании. Позже женщина обратилась в Российский союз автостраховщиков, чтобы получить вторую выплату, но там ее обман раскрыли. В ходе следствия агент возместила ущерб, сейчас ее дело направлено в суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страховой агент из Березников (Пермский край) с помощью сложной схемы получила выплаты за умершего человека на 475 тысяч рублей. Она подделала документы своего знакомого, чтобы тот стал сыном погибшей, и получила за него страховку. За это женщину будут судить, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Обвиняемая договорилась со своим знакомым, не вводя его в курс дела, чтобы он подписал у нотариуса все документы со своими паспортными данными. Для этого она заказала в интернете поддельные свидетельство о рождении якобы сына погибшей и свидетельство о смерти женщины. После чего предоставила пакет документов в страховое общество и получила выплату в размере 475 тысяч рублей», — говорится на сайте. Подсудимая воспользовалась тем, что у погибшей не было близких родственников и детей. Ранее страховой агент узнала об аварии в которой погибли трое человек — супруги и их родственница. Женщина предложила сыну супругов свои юридические услуги и от него узнала, что третья жертва ДТП была бездетна и одинока. Воспользовавшись этим, подсудимая подделала документы и получила выплату за нее в страховой компании. Позже женщина обратилась в Российский союз автостраховщиков, чтобы получить вторую выплату, но там ее обман раскрыли. В ходе следствия агент возместила ущерб, сейчас ее дело направлено в суд.