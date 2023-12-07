07 декабря 2023

Спасатели нашли потерявшихся в Хакасии пермских туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний туризм. Красновишерск, зима, зимний лес, туристы, природа, тайга
Две группы туристов были вынуждены ночевать зимой в тайге Фото:

Туристы из Пермского края и республики Татарстан потерялись в Хакасии. После того, как они перестали выходить на связь, на их поиски отправились спасатели и волонтеры. Когда группа была обнаружена выяснилось, что двое туристов погибли.

«Две группы туристов из Прикамья и Татарстана отправились в тайгу в Хакасии утром 6 декабря. В назначенное время они не вернулись к месту расположения, связи с ними также не было. Спасатели, разыскивающие пропавших путешественников, нашли 24 человек, которые из-за плохой погоды не смогли вернуться в гостевой дом и были вынуждены ночевать в тайге. Известно, что двое туристов из разных групп обнаружены мертвыми», — сообщается в официальном telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи установили, что одному из погибших стало плохо во время похода и он скончался. Другой же отправился на снегоходе расчищать дорогу, но попал в метель и не смог вернуться к группе. По факту гибели путешественников возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух человек». Сейчас ведется расследование.

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Туристы из Пермского края и республики Татарстан потерялись в Хакасии. После того, как они перестали выходить на связь, на их поиски отправились спасатели и волонтеры. Когда группа была обнаружена выяснилось, что двое туристов погибли. «Две группы туристов из Прикамья и Татарстана отправились в тайгу в Хакасии утром 6 декабря. В назначенное время они не вернулись к месту расположения, связи с ними также не было. Спасатели, разыскивающие пропавших путешественников, нашли 24 человек, которые из-за плохой погоды не смогли вернуться в гостевой дом и были вынуждены ночевать в тайге. Известно, что двое туристов из разных групп обнаружены мертвыми», — сообщается в официальном telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Следователи установили, что одному из погибших стало плохо во время похода и он скончался. Другой же отправился на снегоходе расчищать дорогу, но попал в метель и не смог вернуться к группе. По факту гибели путешественников возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух человек». Сейчас ведется расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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