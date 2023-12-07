В Свердловской области пожилой мужчина замерз насмерть

На месте ЧП работали следователи (архивное фото)
В Ревде (Свердловская область) на улице замерз до смерти пожилой мужчина. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия.
«Тело мужчины нашли утром. Он лежал в снегу у забора на Карла Либкнехта в Ревде», — поделился собеседник агентства. Факт смерти мужчины URA.RU подтвердили в СУ СКР по Свердловской области. Следователи устанавливают точные причины гибели.
Погибшему было 50-60 лет. Признаков криминала в ситуации не усматривается, добавил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!