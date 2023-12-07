Происшествия В Свердловской области пожилой мужчина замерз насмерть 08 декабря 2023 в 11:40 Размер текста - 17 + На месте ЧП работали следователи (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ревде (Свердловская область) на улице замерз до смерти пожилой мужчина. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия. «Тело мужчины нашли утром. Он лежал в снегу у забора на Карла Либкнехта в Ревде», — поделился собеседник агентства. Факт смерти мужчины URA.RU подтвердили в СУ СКР по Свердловской области. Следователи устанавливают точные причины гибели. Погибшему было 50-60 лет. Признаков криминала в ситуации не усматривается, добавил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. В Ревде (Свердловская область) на улице замерз до смерти пожилой мужчина. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия. «Тело мужчины нашли утром. Он лежал в снегу у забора на Карла Либкнехта в Ревде», — поделился собеседник агентства. Факт смерти мужчины URA.RU подтвердили в СУ СКР по Свердловской области. Следователи устанавливают точные причины гибели. Погибшему было 50-60 лет. Признаков криминала в ситуации не усматривается, добавил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям