07 декабря 2023

В Свердловской области пожилой мужчина замерз насмерть

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП работали следователи (архивное фото) Фото:

В Ревде (Свердловская область) на улице замерз до смерти пожилой мужчина. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия.

«Тело мужчины нашли утром. Он лежал в снегу у забора на Карла Либкнехта в Ревде», — поделился собеседник агентства. Факт смерти мужчины URA.RU подтвердили в СУ СКР по Свердловской области. Следователи устанавливают точные причины гибели.

Погибшему было 50-60 лет. Признаков криминала в ситуации не усматривается, добавил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

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В Ревде (Свердловская область) на улице замерз до смерти пожилой мужчина. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия. «Тело мужчины нашли утром. Он лежал в снегу у забора на Карла Либкнехта в Ревде», — поделился собеседник агентства. Факт смерти мужчины URA.RU подтвердили в СУ СКР по Свердловской области. Следователи устанавливают точные причины гибели. Погибшему было 50-60 лет. Признаков криминала в ситуации не усматривается, добавил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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