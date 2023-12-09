Пермский омбудсмен отреагировал на выдвижение Путина в президенты РФ

Сапко: важно, что Путин озвучил свое решение накануне Дня Героев Отечества

10 декабря 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

Игорь Сапко заявил, что поддерживает президента Фото: Сергей Русанов © URA.RU Символично, что накануне Дня Героев Отечества президент РФ Владимир Путин озвучил свое решение участвовать в выборах, которые состоятся в марте 2024 года. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. «Весьма символично, что накануне праздника Путин озвучил свое решение участвовать в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Поддерживаю нашего президента! Особенно важно, что это решение было принято на церемонии награждения в Кремле, во время неформального общения с теми, кто отличился своими заслугами в бою, медицине, промышленности», — заявил Сапко. Его слова опубликованы на официальном сайте уполномоченного по правам человека. Путин объявил о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал спонтанным решение сообщить об участии в выборах. По его словам, Путин рассказал об этом Героям России именно потому, что они задали данный вопрос. Иностранные СМИ пишут, что победа Путина почти гарантирована, и он не столкнется с какими-либо серьезными соперниками.

Символично, что накануне Дня Героев Отечества президент РФ Владимир Путин озвучил свое решение участвовать в выборах, которые состоятся в марте 2024 года. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. «Весьма символично, что накануне праздника Путин озвучил свое решение участвовать в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Поддерживаю нашего президента! Особенно важно, что это решение было принято на церемонии награждения в Кремле, во время неформального общения с теми, кто отличился своими заслугами в бою, медицине, промышленности», — заявил Сапко. Его слова опубликованы на официальном сайте уполномоченного по правам человека. Путин объявил о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал спонтанным решение сообщить об участии в выборах. По его словам, Путин рассказал об этом Героям России именно потому, что они задали данный вопрос. Иностранные СМИ пишут, что победа Путина почти гарантирована, и он не столкнется с какими-либо серьезными соперниками.