09 декабря 2023
08 декабря 2023

Кунгур стал самой холодной точкой в европейской России

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Кунгура. Пермский край, город кунгур, стела кунгур
В Кунгуре 10 декабря зафиксировали 37,9 градуса мороза Фото:

В европейской части России город Кунгур стал самым холодным местом. Об этом 10 декабря сообщил ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

«В Кунгуре метеорологи зафиксировали минус 37,9 градуса. Город стал самым холодным местом на всей европейской части России», — пишет ИА «Текст Пермь», ссылаясь на данные специалистов ПГНИУ.

По данным метеорологов, 10 декабря в Перми похолодало до минус 31,7 градуса. Таких морозов ученые не наблюдали с 2009 года.

В 19 населенных пунктах Пермского края введен режим повышенной готовности из-за морозов. Согласно прогнозу синоптиков, 9 и 10 декабря местами в Прикамье температура опустится до минус 40 градусов.

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В европейской части России город Кунгур стал самым холодным местом. Об этом 10 декабря сообщил ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). «В Кунгуре метеорологи зафиксировали минус 37,9 градуса. Город стал самым холодным местом на всей европейской части России», — пишет ИА «Текст Пермь», ссылаясь на данные специалистов ПГНИУ. По данным метеорологов, 10 декабря в Перми похолодало до минус 31,7 градуса. Таких морозов ученые не наблюдали с 2009 года. В 19 населенных пунктах Пермского края введен режим повышенной готовности из-за морозов. Согласно прогнозу синоптиков, 9 и 10 декабря местами в Прикамье температура опустится до минус 40 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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