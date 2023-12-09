Кунгур стал самой холодной точкой в европейской России

В европейской части России город Кунгур стал самым холодным местом. Об этом 10 декабря сообщил ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).
«В Кунгуре метеорологи зафиксировали минус 37,9 градуса. Город стал самым холодным местом на всей европейской части России», — пишет ИА «Текст Пермь», ссылаясь на данные специалистов ПГНИУ.
По данным метеорологов, 10 декабря в Перми похолодало до минус 31,7 градуса. Таких морозов ученые не наблюдали с 2009 года.
В 19 населенных пунктах Пермского края введен режим повышенной готовности из-за морозов. Согласно прогнозу синоптиков, 9 и 10 декабря местами в Прикамье температура опустится до минус 40 градусов.
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