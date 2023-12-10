В Свердловской области загорелась часть газопровода

В Красноуральске (Свердловская область) произошел пожар в подвальном помещении компрессорной станции общей площадью 120 квадратных метров. На тушение пожара прибыли 21 спасатель, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В 17:58 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Кирова. На площади 120 квадратных метров горело компрессионное масло и деревянное перекрытие в подвальном помещении компрессорной станции. В тушении пожара были задействованы семь единиц техники и 21 человек личного состава», — сказано в сообщении.
В 19:07 спасателям удалось локализовать огонь. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01:05.
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