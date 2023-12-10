10 декабря 2023
09 декабря 2023

В Свердловской области загорелась часть газопровода

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Торжественная церемония запуска новейшей кислородной станции на Среднеуральском металлургическом заводе (СУМЗ). Среднеуральск , давление, сумз, среднеуральский металлургический завод, кислородно-компрессорный цех
В тушении пожара приняли участие 21 спасатель Фото:

В Красноуральске (Свердловская область) произошел пожар в подвальном помещении компрессорной станции общей площадью 120 квадратных метров. На тушение пожара прибыли 21 спасатель, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 17:58 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Кирова. На площади 120 квадратных метров горело компрессионное масло и деревянное перекрытие в подвальном помещении компрессорной станции. В тушении пожара были задействованы семь единиц техники и 21 человек личного состава», — сказано в сообщении.

В 19:07 спасателям удалось локализовать огонь. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01:05.

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В Красноуральске (Свердловская область) произошел пожар в подвальном помещении компрессорной станции общей площадью 120 квадратных метров. На тушение пожара прибыли 21 спасатель, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 17:58 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Кирова. На площади 120 квадратных метров горело компрессионное масло и деревянное перекрытие в подвальном помещении компрессорной станции. В тушении пожара были задействованы семь единиц техники и 21 человек личного состава», — сказано в сообщении. В 19:07 спасателям удалось локализовать огонь. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01:05.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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