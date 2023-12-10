В Utair рассказали, какой радиоактивный груз перевозился с пассажирами из ХМАО в Москву

В Utair опровергли информацию об опасном грузе в самолете из ХМАО в Москву

В самолете перевозили груз для онкологической больницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Utair опровергли информацию об аварийной посадке самолета, летевшего из Ханты-Мансийска в Москву с радиоактивным грузом на борту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Утром появилась информация, что самолет Utair совершил аварийную посадку в аэропорту Москвы. «Авиакомпания опровергает информацию об аварийной посадки во Внуково самолета, выполнявшего рейс Москва — Ханты-Мансийск. На борту находился груз для онкологической больницы, помещенный в надлежащую упаковку, стандартную для авиаперевозок по всему миру», — сообщили в авиакомпании.

По данным лоукостера, перевозка груза была официально оформлена и безопасна для пассажиров и экипажа. Что касается посадки самолета, то она прошла в штатном режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что самолет Utair из ХМАО в Москву, перевозивший радиоактивные вещества, совершил аварийную посадку. О ЧП сообщил telegram-канал Shot.