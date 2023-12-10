10 декабря 2023

В Utair рассказали, какой радиоактивный груз перевозился с пассажирами из ХМАО в Москву

В Utair опровергли информацию об опасном грузе в самолете из ХМАО в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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Белоярская атомная электростанция им. И.В. Курчатова. Свердловская область, радиационная безопасность, радиация, радиационный контроль, радиационный фон
В самолете перевозили груз для онкологической больницы Фото:

В Utair опровергли информацию об аварийной посадке самолета, летевшего из Ханты-Мансийска в Москву с радиоактивным грузом на борту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Утром появилась информация, что самолет Utair совершил аварийную посадку в аэропорту Москвы. «Авиакомпания опровергает информацию об аварийной посадки во Внуково самолета, выполнявшего рейс Москва — Ханты-Мансийск. На борту находился груз для онкологической больницы, помещенный в надлежащую упаковку, стандартную для авиаперевозок по всему миру», — сообщили в авиакомпании.

По данным лоукостера, перевозка груза была официально оформлена и безопасна для пассажиров и экипажа. Что касается посадки самолета, то она прошла в штатном режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что самолет Utair из ХМАО в Москву, перевозивший радиоактивные вещества, совершил аварийную посадку. О ЧП сообщил telegram-канал Shot.

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В Utair опровергли информацию об аварийной посадке самолета, летевшего из Ханты-Мансийска в Москву с радиоактивным грузом на борту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. Утром появилась информация, что самолет Utair совершил аварийную посадку в аэропорту Москвы. «Авиакомпания опровергает информацию об аварийной посадки во Внуково самолета, выполнявшего рейс Москва — Ханты-Мансийск. На борту находился груз для онкологической больницы, помещенный в надлежащую упаковку, стандартную для авиаперевозок по всему миру», — сообщили в авиакомпании. По данным лоукостера, перевозка груза была официально оформлена и безопасна для пассажиров и экипажа. Что касается посадки самолета, то она прошла в штатном режиме. Ранее URA.RU сообщало, что самолет Utair из ХМАО в Москву, перевозивший радиоактивные вещества, совершил аварийную посадку. О ЧП сообщил telegram-канал Shot.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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