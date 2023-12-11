При правительстве Челябинской области создается новая спортивная структура

В Челябинской области создадут региональный центр спортивной подготовки по самбо, учредителем которого станет министерство по физической культуре и спорту. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер.
«Создать областное бюджетное учреждение „Региональный центр спортивной подготовки по самбо Челябинской области“. Установить, что функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения осуществляет министерство по физической культуре и спорту Челябинской области», — говорится в документе.
Минспорту поручено в срок до 31 декабря разработать и утвердить устав учреждения и в установленном порядке обеспечить его регистрацию. Областному минимущества тем же распоряжением поручено этот устав согласовать.
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