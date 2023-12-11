При правительстве Челябинской области создается новая спортивная структура

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Фестиваль "Триколор-баттл", посвященный Дню российского флага, на улице Кирова. Незавершенные движения. Челябинск, борьба, бросок, самбо
Новая структура займется борьбой самбо Фото:

В Челябинской области создадут региональный центр спортивной подготовки по самбо, учредителем которого станет министерство по физической культуре и спорту. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер.

«Создать областное бюджетное учреждение „Региональный центр спортивной подготовки по самбо Челябинской области“. Установить, что функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения осуществляет министерство по физической культуре и спорту Челябинской области», — говорится в документе.

Минспорту поручено в срок до 31 декабря разработать и утвердить устав учреждения и в установленном порядке обеспечить его регистрацию. Областному минимущества тем же распоряжением поручено этот устав согласовать.

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В Челябинской области создадут региональный центр спортивной подготовки по самбо, учредителем которого станет министерство по физической культуре и спорту. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер. «Создать областное бюджетное учреждение „Региональный центр спортивной подготовки по самбо Челябинской области“. Установить, что функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения осуществляет министерство по физической культуре и спорту Челябинской области», — говорится в документе. Минспорту поручено в срок до 31 декабря разработать и утвердить устав учреждения и в установленном порядке обеспечить его регистрацию. Областному минимущества тем же распоряжением поручено этот устав согласовать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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