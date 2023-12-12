Алиев поборется за пост президента Азербайджана

Нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинут в качестве кандидата на ту же должность на внеочередных выборах. Они пройдут 7 февраля 2024 года. Об этом сообщил руководитель центрального аппарата правящей партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов.
«Кандидатом правящей партии „Ени Азербайджан“ на внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года станет Ильхам Алиев», — передают РИА Новости слова Будагова. Уточняется, что правление партии будет дорабатывать план мероприятий из-за выборов. В ближайшее время объявят время заседания.
Ранее сообщалось, что Алиев назначил внеочередные выборы президента на год раньше. Они пройдут в феврале 2024 года. Изначально выборы должны были пройти в 2025 году. В аппарате главы республики причину переноса не уточняют, передает телеканал 360.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.