Алиев поборется за пост президента Азербайджана

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, алиев ильхам
Президентские выборы пройдут 7 февраля 2024 года Фото:

Нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинут в качестве кандидата на ту же должность на внеочередных выборах. Они пройдут 7 февраля 2024 года. Об этом сообщил руководитель центрального аппарата правящей партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов.

«Кандидатом правящей партии „Ени Азербайджан“ на внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года станет Ильхам Алиев», — передают РИА Новости слова Будагова. Уточняется, что правление партии будет дорабатывать план мероприятий из-за выборов. В ближайшее время объявят время заседания.

Ранее сообщалось, что Алиев назначил внеочередные выборы президента на год раньше. Они пройдут в феврале 2024 года. Изначально выборы должны были пройти в 2025 году. В аппарате главы республики причину переноса не уточняют, передает телеканал 360.

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Нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинут в качестве кандидата на ту же должность на внеочередных выборах. Они пройдут 7 февраля 2024 года. Об этом сообщил руководитель центрального аппарата правящей партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов. «Кандидатом правящей партии „Ени Азербайджан“ на внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года станет Ильхам Алиев», — передают РИА Новости слова Будагова. Уточняется, что правление партии будет дорабатывать план мероприятий из-за выборов. В ближайшее время объявят время заседания. Ранее сообщалось, что Алиев назначил внеочередные выборы президента на год раньше. Они пройдут в феврале 2024 года. Изначально выборы должны были пройти в 2025 году. В аппарате главы республики причину переноса не уточняют, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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