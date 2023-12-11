11 декабря 2023

В пермском городе за миллионы рублей отремонтируют памятник, похожий на штык

Власти Оханска ищут подрядчика для ремонта мемориала «Стела доблести и славы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, венок, венки, память воинам, вечный огонь, памятник, мемориал
Мемориал посвящен памяти погибших на полях ВОВ советских солдат (архивное фото) Фото:

В Пермском крае власти Оханска объявили конкурс на оказание услуг по ремонту местной достопримечательности. Речь о мемориале «Стела доблести и славы», установленном в память о погибших в Великой Отечественной войне и выполненном в виде штыка. На ремонтные работы запланированы траты в размере более шести миллионов рублей.

«Выполнение работ по ремонту и благоустройству мемориального комплекса „Стела доблести и славы“. Цель работ — обеспечение безопасности и комфортности проживания граждан. Заказчик — Управление развития инфраструктуры и ЖКХ администрации Оханского городского округа. Начальная и максимальная цена контракта составляет 6,3 млн рублей», — сообщается в конкурсном техзадании, опубликованном в автоматизированной системе торгов «Сбербанка».

В документе уточняется, что подрядчику необходимо провести ремонт стелы и постамента, заменив гранитные плиты. Также перечень работ включает покрытие штукатуркой барельефа, установку новых скамеек, обустройство газонов. Начало ремонта запланировано на июнь 2024 года. С задачей необходимо справиться за 68 дней. Стела доблести и славы в Оханске расположена вблизи берега Камы. Мемориал выполнен в виде штыка и посвящен памяти более двух тысяч советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.

Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на ремонт мемориала, посвященного памяти погибших в Великой Отечественной войне советских солдат, объявили власти Краснокамска. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 2,5 млн рублей.

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В Пермском крае власти Оханска объявили конкурс на оказание услуг по ремонту местной достопримечательности. Речь о мемориале «Стела доблести и славы», установленном в память о погибших в Великой Отечественной войне и выполненном в виде штыка. На ремонтные работы запланированы траты в размере более шести миллионов рублей. «Выполнение работ по ремонту и благоустройству мемориального комплекса „Стела доблести и славы“. Цель работ — обеспечение безопасности и комфортности проживания граждан. Заказчик — Управление развития инфраструктуры и ЖКХ администрации Оханского городского округа. Начальная и максимальная цена контракта составляет 6,3 млн рублей», — сообщается в конкурсном техзадании, опубликованном в автоматизированной системе торгов «Сбербанка». В документе уточняется, что подрядчику необходимо провести ремонт стелы и постамента, заменив гранитные плиты. Также перечень работ включает покрытие штукатуркой барельефа, установку новых скамеек, обустройство газонов. Начало ремонта запланировано на июнь 2024 года. С задачей необходимо справиться за 68 дней. Стела доблести и славы в Оханске расположена вблизи берега Камы. Мемориал выполнен в виде штыка и посвящен памяти более двух тысяч советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на ремонт мемориала, посвященного памяти погибших в Великой Отечественной войне советских солдат, объявили власти Краснокамска. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 2,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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