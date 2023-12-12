Челябинским детям с диабетом возобновят выдачу жизненно необходимых датчиков

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Детям с диабетом должны выдавать системы контроля глюкозы бесплатно (фото из архива) Фото:

Детям с диабетом из Челябинской области возобновят выдачу датчиков контроля глюкозы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона.

«Поставка датчиков возобновится в ближайшее время. В настоящий момент машина с датчиками находится в Новосибирске. Выдача будет осуществляться через Областной аптечный склад», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области детям с диабетом не выдают жизненно необходимые системы контроля глюкозы. Об отсутствии датчиков рассказали несколько семей. Родители намерены обращаться в суд с требованием компенсировать расходы на покупку жизненно необходимых датчиков за минувшие два года.

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Детям с диабетом из Челябинской области возобновят выдачу датчиков контроля глюкозы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона. «Поставка датчиков возобновится в ближайшее время. В настоящий момент машина с датчиками находится в Новосибирске. Выдача будет осуществляться через Областной аптечный склад», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области детям с диабетом не выдают жизненно необходимые системы контроля глюкозы. Об отсутствии датчиков рассказали несколько семей. Родители намерены обращаться в суд с требованием компенсировать расходы на покупку жизненно необходимых датчиков за минувшие два года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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