Челябинским детям с диабетом возобновят выдачу жизненно необходимых датчиков

Детям с диабетом должны выдавать системы контроля глюкозы бесплатно (фото из архива) Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Детям с диабетом из Челябинской области возобновят выдачу датчиков контроля глюкозы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава региона.

«Поставка датчиков возобновится в ближайшее время. В настоящий момент машина с датчиками находится в Новосибирске. Выдача будет осуществляться через Областной аптечный склад», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области детям с диабетом не выдают жизненно необходимые системы контроля глюкозы. Об отсутствии датчиков рассказали несколько семей. Родители намерены обращаться в суд с требованием компенсировать расходы на покупку жизненно необходимых датчиков за минувшие два года.