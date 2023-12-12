Путин обновил состав госсовета

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир
Путин обновил состав госсовета в рамках ежегодной ротации Фото:

Президент РФ Владимир Путин обновил состав Госсовета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Путин обновил состав Госсовета в рамках ежегодной ротации. Он включил в него глав новых регионов», — сообщило агентство ТАСС. В указе отмечается, что в состав вошли: глава ДНР Денис Пушилин, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и другие.

Ранее президент подписал несколько новых законов. Среди них: закон, устанавливающий штраф за нарушения при обращении с биометрическими данными и закон, запрещающий создание новых скотомогильников. URA.RU приводило список подписанных документов.

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Президент РФ Владимир Путин обновил состав Госсовета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «Путин обновил состав Госсовета в рамках ежегодной ротации. Он включил в него глав новых регионов», — сообщило агентство ТАСС. В указе отмечается, что в состав вошли: глава ДНР Денис Пушилин, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и другие. Ранее президент подписал несколько новых законов. Среди них: закон, устанавливающий штраф за нарушения при обращении с биометрическими данными и закон, запрещающий создание новых скотомогильников. URA.RU приводило список подписанных документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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