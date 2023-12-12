Путин обновил состав госсовета

12 декабря 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Путин обновил состав госсовета в рамках ежегодной ротации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин обновил состав Госсовета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «Путин обновил состав Госсовета в рамках ежегодной ротации. Он включил в него глав новых регионов», — сообщило агентство ТАСС. В указе отмечается, что в состав вошли: глава ДНР Денис Пушилин, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и другие. Ранее президент подписал несколько новых законов. Среди них: закон, устанавливающий штраф за нарушения при обращении с биометрическими данными и закон, запрещающий создание новых скотомогильников. URA.RU приводило список подписанных документов.

Президент РФ Владимир Путин обновил состав Госсовета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «Путин обновил состав Госсовета в рамках ежегодной ротации. Он включил в него глав новых регионов», — сообщило агентство ТАСС. В указе отмечается, что в состав вошли: глава ДНР Денис Пушилин, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и другие. Ранее президент подписал несколько новых законов. Среди них: закон, устанавливающий штраф за нарушения при обращении с биометрическими данными и закон, запрещающий создание новых скотомогильников. URA.RU приводило список подписанных документов.