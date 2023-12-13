В Челябинске после двух недель поиска найден мертвым 83-летний пенсионер

В Челябинске найден мертвым 83-летний Шамгун Муртазин, которого искали две недели. Сообщение о его гибели появилось 13 декабря в аккаунте поисковой группы «ЛЕГИОН СПАС Челябинск».
«Найден. Погиб», — указано на странице поиска в паблике во «Вконтакте».
Ранее поисковики сообщали, что пожилой мужчина еще 1 декабря вместе с супругой отправился в администрацию Калининского района. Там их должны были поздравить с 60-летием совместной жизни. В какой-то момент пожилая женщина отвлеклась и потеряла супруга, страдающего деменцией. Домой дедушка не вернулся.
Следы Муртазина потерялись на территории городского бора. Теперь стало известно, что мужчина погиб. О причинах смерти не сообщается.
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