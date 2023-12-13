В Челябинске после двух недель поиска найден мертвым 83-летний пенсионер

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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, третий день, тропа пенсионеров. Челябинск, тропа пенсионеров, челябинский бор
Пенсионер потерялся на территории городского бора Фото:

В Челябинске найден мертвым 83-летний Шамгун Муртазин, которого искали две недели. Сообщение о его гибели появилось 13 декабря в аккаунте поисковой группы «ЛЕГИОН СПАС Челябинск».

«Найден. Погиб», — указано на странице поиска в паблике во «Вконтакте».

Ранее поисковики сообщали, что пожилой мужчина еще 1 декабря вместе с супругой отправился в администрацию Калининского района. Там их должны были поздравить с 60-летием совместной жизни. В какой-то момент пожилая женщина отвлеклась и потеряла супруга, страдающего деменцией. Домой дедушка не вернулся.

Следы Муртазина потерялись на территории городского бора. Теперь стало известно, что мужчина погиб. О причинах смерти не сообщается.

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В Челябинске найден мертвым 83-летний Шамгун Муртазин, которого искали две недели. Сообщение о его гибели появилось 13 декабря в аккаунте поисковой группы «ЛЕГИОН СПАС Челябинск». «Найден. Погиб», — указано на странице поиска в паблике во «Вконтакте». Ранее поисковики сообщали, что пожилой мужчина еще 1 декабря вместе с супругой отправился в администрацию Калининского района. Там их должны были поздравить с 60-летием совместной жизни. В какой-то момент пожилая женщина отвлеклась и потеряла супруга, страдающего деменцией. Домой дедушка не вернулся. Следы Муртазина потерялись на территории городского бора. Теперь стало известно, что мужчина погиб. О причинах смерти не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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