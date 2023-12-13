13 декабря 2023

Текслер принял решение по выборам в челябинском районе

Губернатор Текслер отправил спецпредставителей на выборы в Кунашакский район
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседании Правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер принял решение по выборам в Кунашакском районе Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своих представителей в комиссию по отбору кандидатов на пост главы Кунашакского района. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном официальном портале правовой информации.

«Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кунашакского муниципального района, заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Александра Зацепина, заместителя председателя Законодательного собрания региона Павла Киселева и заместителя губернатора Станислава Мошарова. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — сообщается в документе.

Ранее своих представителей в комиссии назначило собрание депутатов Кунашакского района. Ими стали председатель собрания Наталья Гусева и депутаты Дамир Нургалеев и Зульфия Валеева.

Комиссия проведет два заседания. На первом проверят документы и деловые качества претендентов, на втором заслушают программы кандидатов по развитию района.

На должность главы района подали документы 12 кандидатов. После второго заседания отборочной комиссии, которое состоится 25 декабря, должно остаться не менее двух претендентов. Из тех, кто останется, депутаты райсобрания в конце декабря выберут главу района сроком на пять лет.

Необходимость в выборах нового главы в Кунашакском районе возникла после смерти Сибагатуллы Аминова 24 сентября. Покойный глава руководил районом на протяжении восьми лет.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своих представителей в комиссию по отбору кандидатов на пост главы Кунашакского района. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном официальном портале правовой информации. «Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кунашакского муниципального района, заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Александра Зацепина, заместителя председателя Законодательного собрания региона Павла Киселева и заместителя губернатора Станислава Мошарова. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — сообщается в документе. Ранее своих представителей в комиссии назначило собрание депутатов Кунашакского района. Ими стали председатель собрания Наталья Гусева и депутаты Дамир Нургалеев и Зульфия Валеева. Комиссия проведет два заседания. На первом проверят документы и деловые качества претендентов, на втором заслушают программы кандидатов по развитию района. На должность главы района подали документы 12 кандидатов. После второго заседания отборочной комиссии, которое состоится 25 декабря, должно остаться не менее двух претендентов. Из тех, кто останется, депутаты райсобрания в конце декабря выберут главу района сроком на пять лет. Необходимость в выборах нового главы в Кунашакском районе возникла после смерти Сибагатуллы Аминова 24 сентября. Покойный глава руководил районом на протяжении восьми лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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