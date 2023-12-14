Путин пошутил над Силуановым

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Владимир Путин пошутил, что у Минфина всегда нет денег Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Если на прямой линии с президентом РФ находился бы министр финансов РФ Антон Силуанов, то он бы сказал, что денег нет. Такую шутку рассказал Владимир Путин.

«Был бы здесь министр финансов, он бы сказал, что денег нет — у Минфина никогда денег нет», — пошутил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляция мероприятия.

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Если на прямой линии с президентом РФ находился бы министр финансов РФ Антон Силуанов, то он бы сказал, что денег нет. Такую шутку рассказал Владимир Путин. «Был бы здесь министр финансов, он бы сказал, что денег нет — у Минфина никогда денег нет», — пошутил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляция мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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