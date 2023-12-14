Путин пошутил над Силуановым

Владимир Путин пошутил, что у Минфина всегда нет денег
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Если на прямой линии с президентом РФ находился бы министр финансов РФ Антон Силуанов, то он бы сказал, что денег нет. Такую шутку рассказал Владимир Путин.
«Был бы здесь министр финансов, он бы сказал, что денег нет — у Минфина никогда денег нет», — пошутил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляция мероприятия.
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