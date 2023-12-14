В Екатеринбурге загорелась баня, которая должна была спасти убыточный «Космос»

В Екатеринбурге утром 15 декабря вспыхнул пожар в бане, расположенной в киноконцертном театре «Космос», которая открылась всего неделю назад. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия.
«Пожар в здании „Космоса“ начался около девяти утра», — рассказали очевидцы. В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что площадь пожара составила 20 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались сотрудники и посетили. Пожар локализовали.
Об открытии бани в здании ККТ «Космос» заговорили весной 2022 года. Проектом занималась команда рестораторов — владельцы «Высоты 5642» и «Сыроварни». Предполагалось, что новое заведение повысить привлекательность «Космоса», который терпит убытки из-за снижения трафика. Из-за пандемии коронавируса на ККТ были наложены ограничения.
О том, что в «Космосе» появится баня, агентство писало ранее. Однако источники URA.RU считали, что там было бы проще открыть новый ресторан.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.