14 декабря 2023

В Екатеринбурге загорелась баня, которая должна была спасти убыточный «Космос»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, ккт космос, улица дзержинского2
Пожар охватил банный комплекс в здании в центре Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 15 декабря вспыхнул пожар в бане, расположенной в киноконцертном театре «Космос», которая открылась всего неделю назад. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия.

«Пожар в здании „Космоса“ начался около девяти утра», — рассказали очевидцы. В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что площадь пожара составила 20 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались сотрудники и посетили. Пожар локализовали.

Об открытии бани в здании ККТ «Космос» заговорили весной 2022 года. Проектом занималась команда рестораторов — владельцы «Высоты 5642» и «Сыроварни». Предполагалось, что новое заведение повысить привлекательность «Космоса», который терпит убытки из-за снижения трафика. Из-за пандемии коронавируса на ККТ были наложены ограничения.

О том, что в «Космосе» появится баня, агентство писало ранее. Однако источники URA.RU считали, что там было бы проще открыть новый ресторан.

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В Екатеринбурге утром 15 декабря вспыхнул пожар в бане, расположенной в киноконцертном театре «Космос», которая открылась всего неделю назад. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия. «Пожар в здании „Космоса“ начался около девяти утра», — рассказали очевидцы. В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что площадь пожара составила 20 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались сотрудники и посетили. Пожар локализовали. Об открытии бани в здании ККТ «Космос» заговорили весной 2022 года. Проектом занималась команда рестораторов — владельцы «Высоты 5642» и «Сыроварни». Предполагалось, что новое заведение повысить привлекательность «Космоса», который терпит убытки из-за снижения трафика. Из-за пандемии коронавируса на ККТ были наложены ограничения. О том, что в «Космосе» появится баня, агентство писало ранее. Однако источники URA.RU считали, что там было бы проще открыть новый ресторан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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