14 декабря 2023

Челябинскому «Союзпищепрому» разрешили экспорт кормов за рубеж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, копытов михаил, уборка урожая, заготовка корма, зерно
«Союзпищепрому» дали разрешение на поставку кормов в четыре республики Фото:

Компании «Союзпищепром» (Челябинская область) разрешили экспорт четырех видов кормов в Республики Узбекистан, Таджикистан, Монголия и Афганистан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Комиссия решила, что на момент обследования ООО „Союзпищепром“ соответствует ветеринарно-санитарным требованиям Узбекистана, Монголии, Таджикистана и Афганистана. Предприятию дана возможность поставлять корма для сельскохозяйственных животных в четыре страны», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве.

Комиссия проверила данные и документы компании, а также ее помещения. «Союзпищепром» рекомендовали к включению в реестр экспортеров системы «Цербер».

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компании «Союзпищепром» (Челябинская область) разрешили экспорт четырех видов кормов в Республики Узбекистан, Таджикистан, Монголия и Афганистан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Комиссия решила, что на момент обследования ООО „Союзпищепром“ соответствует ветеринарно-санитарным требованиям Узбекистана, Монголии, Таджикистана и Афганистана. Предприятию дана возможность поставлять корма для сельскохозяйственных животных в четыре страны», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве. Комиссия проверила данные и документы компании, а также ее помещения. «Союзпищепром» рекомендовали к включению в реестр экспортеров системы «Цербер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...