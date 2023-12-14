Челябинскому «Союзпищепрому» разрешили экспорт кормов за рубеж

Компании «Союзпищепром» (Челябинская область) разрешили экспорт четырех видов кормов в Республики Узбекистан, Таджикистан, Монголия и Афганистан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Комиссия решила, что на момент обследования ООО „Союзпищепром“ соответствует ветеринарно-санитарным требованиям Узбекистана, Монголии, Таджикистана и Афганистана. Предприятию дана возможность поставлять корма для сельскохозяйственных животных в четыре страны», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве.
Комиссия проверила данные и документы компании, а также ее помещения. «Союзпищепром» рекомендовали к включению в реестр экспортеров системы «Цербер».
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