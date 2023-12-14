14 декабря 2023

Студентам ХМАО в 2024 году повысят стипендии

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, ноутбук, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
В следующем учебном году студентам Югры увеличат стипендию на 4% Фото:

В 2024 году студентам, учащимся очно в вузах и ссузах Югры, повысят стипендию на 4%. Постановление приняли на заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

«Проектом постановления правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры <…> предлагается увеличение нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 1 сентября 2024 года на уровень инфляции 4%. Необходимый объем дополнительных средств предусмотрен в бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годы», — говорится в информационной справке на сайте регионального правительства.

Ранее URA.RU писало о том, что студенты Югорского госуниверситета в Ханты-Мансийске пожаловались на снижение размера стипендии в новом учебном году. Для отличников, которые учатся на бюджете, она теперь составляет 7500 вместо 10000 рублей.

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В 2024 году студентам, учащимся очно в вузах и ссузах Югры, повысят стипендию на 4%. Постановление приняли на заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа. «Проектом постановления правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры <…> предлагается увеличение нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 1 сентября 2024 года на уровень инфляции 4%. Необходимый объем дополнительных средств предусмотрен в бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годы», — говорится в информационной справке на сайте регионального правительства. Ранее URA.RU писало о том, что студенты Югорского госуниверситета в Ханты-Мансийске пожаловались на снижение размера стипендии в новом учебном году. Для отличников, которые учатся на бюджете, она теперь составляет 7500 вместо 10000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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