Студентам ХМАО в 2024 году повысят стипендии

15 декабря 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

В следующем учебном году студентам Югры увеличат стипендию на 4% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В 2024 году студентам, учащимся очно в вузах и ссузах Югры, повысят стипендию на 4%. Постановление приняли на заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа. «Проектом постановления правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры <…> предлагается увеличение нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 1 сентября 2024 года на уровень инфляции 4%. Необходимый объем дополнительных средств предусмотрен в бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годы», — говорится в информационной справке на сайте регионального правительства. Ранее URA.RU писало о том, что студенты Югорского госуниверситета в Ханты-Мансийске пожаловались на снижение размера стипендии в новом учебном году. Для отличников, которые учатся на бюджете, она теперь составляет 7500 вместо 10000 рублей.

В 2024 году студентам, учащимся очно в вузах и ссузах Югры, повысят стипендию на 4%. Постановление приняли на заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа. «Проектом постановления правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры <…> предлагается увеличение нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 1 сентября 2024 года на уровень инфляции 4%. Необходимый объем дополнительных средств предусмотрен в бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годы», — говорится в информационной справке на сайте регионального правительства. Ранее URA.RU писало о том, что студенты Югорского госуниверситета в Ханты-Мансийске пожаловались на снижение размера стипендии в новом учебном году. Для отличников, которые учатся на бюджете, она теперь составляет 7500 вместо 10000 рублей.