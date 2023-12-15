Пермскую молодежь зовут упаковывать яйца за зарплату в 240 тысяч

Обязанности заключаются в упаковке яиц и подготовке товара к отгрузке Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на складах, где необходимо заниматься фасовкой и упаковкой куриных яиц. За вахту в 60 рабочих смен обещают платить 240 тысяч рублей. В описании вакансий на сайте бесплатных объявлений указано, что такая работа отлично подойдет молодым и активным людям.

«Вакансии для жителей Пермского края. Упаковка и фасовка яиц на складах с питанием и проживанием. Обязанности — упаковка и комплектация товара, подготовка его к отгрузке. Сроки вахты — 30, 45 и 60 смен на выбор. Предпочтительнее выбирать 60 смен. Зарплата за них составит 240 тысяч рублей. Если у вас нет опыта, не беспокойтесь — проводим обучение. Эта работа подходит для молодых и активных людей», — сообщается в описании вакансий.

В объявлениях уточняется, что склады находятся в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Самаре. Соискатели сами вправе выбрать наиболее подходящий для работы город. Проезд при условии сохранности билета на самолет или поезд будет компенсирован работодателем. Трудоустройство производится при условии наличия паспорта гражданина РФ.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на предприятии в Москве, где необходимо трудиться упаковщиками бананов. За вахту в 60 рабочих смен обещают платить зарплату в более 300 тысяч рублей.